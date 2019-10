Staten vil tvinge Netflix til å lage flere norske tv-serier

I praksis vil dette si at Kulturdepartementet forplikter Netflix, HBO og Amazon til å investere i flere serier som «Beforeigners» og «Lilyhammer».

– I statsbudsjettet vil vi nå foreslå å innføre et krav til alle som leverer strømmetjenester i Norge at en viss andel av det de leverer skal være norske produkter, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Det møter begeistring hos norske produsenter.

– Min første reaksjon er «Endelig!», sier Åse Kringstad, direktør i Virke Produsentforeningen.

– Dette har vi jobbet for og bedt om i flere år, så dette er positivt, legger hun til.

Direktør Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen. Foto: Virke Produsentforeningen

Tidligere gikk 3 kroner og 50 øre av ethvert DVD-salg til staten, og videre til produsentene. Den avgiften er det ikke mye igjen av lenger, da mer enn to milliarder kroner har forflyttet seg fra DVD-salg over til strømmetjenestene de siste ti årene.

Strømmetjenestene har også vært fritatt for liknende skatter og avgifter i Norge, skrev NRK i 2018.

– Vet ikke nivået vi skal legge oss på

Statsråd Skei Grande forklarer at de nå må endre kringkastingsloven og sende den ut på høring.

– Vi ser også til hva andre land i Europa gjør nå, for å sørge for at strømmetjenestene også bidrar i norsk kulturskaping og norsk filmskaping, utdyper hun.

Norske «Lilyhammer» var Netflix' aller første originalproduksjon. Nå må strømmegiganten lage mer norsk innhold. Foto: Rubicon / Rubicon

Hun legger til at de har jobbet med å koble seg på de europeiske systemene.

– Så hadde vi valgmulighetene å enten kreve avgift eller en andel. Vi tror det vil gi mye mer tilbake til norsk filmindustri om vi krever den andelen, sier Skei Grande.

– Vil dette være nok for norske produsenter?

– Det vet vi ikke ennå, vi vet heller ikke nivået vi skal legge oss på ennå.

Uklart hva det vil bety for forbrukerne

I 2018 kom EU-parlamentet med et direktiv som ville pålegge de globale strømmetjenestene å ha minst 30 prosent Europeisk innhold. Da varslet Netflix at det kunne gjøre det dyrere for forbrukeren.

HBO lanserte tidligere i høst sin første, norske serie «Beforeigners». Foto: HBO Nordic

Kringstad i Virke tror ikke at en investeringsplikt nødvendigvis vil bli tyngende for noen av strømmeaktørene.

– Nå ser vi også at både Netflix, HBO og andre posisjonerer seg i det norske markedet ved å satse på norsk innhold. Så hvordan dette vil slå ut for forbrukeren, kan man bare spekulere i, avslutter hun.