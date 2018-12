Spiller Sonja Henie: – En opportunist som ville være med de kule

Rød løper utenfor Colosseum kino i Oslo. Rett innenfor døren sitter en danser kledd i glitter og fjær oppi et enormt champagneglass.

– Drakten er designet av Mari Sletten, sier danser Kikki Christie.

– Etter modell av en av draktene Sonja Henie hadde.

Hovedrolleinnehaveren stiller i en florlett, gjennomsiktig kjole i minus ti grader. Fredag var det glamour for alle pengene på festpremieren til filmen om Norges isdronning, Sonja Henie.

Skuespiller Ine Marie Wilmann beskriver henne som et fantastisk menneske, gøyal og en veldig moderne kvinne.

Glitter og stas på festpremieren til Sonja, filmen om Sonja Henie. Med rød løper og danser i champagne. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Fikk brist

Selv måtte Wilmann trene i timevis for å kunne gjøre noen av skøytescenene i filmen. Og hun var ofte på Sonja Henies hjemmebane.

– Var du aldri redd for å falle?

– Jo, svarer hun.

Wilmann falt mange ganger. Hun skadet seg også, og fikk til og med en brist. Samtidig fikk hun beskjed om at hun hadde falt altfor lite, et tegn på at hun ikke våget nok på isen.

Sonja Henie var både en av verdens beste kunstløpere og Hollywood-stjerne. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Straffet for hilsen

Sonja Henie fikk hard kritikk for at hun hilste på Hitler og gjorde nazihilsen i 1936.

– Og det bar hun med seg, sier Wilmann.

Hun beskriver Sonja som en opportunist som ville være med de kuleste av de kule. I 1936 tenkte nok hun at det var Hitler, men det angret hun på.

Skuespilleren forteller at Sonja Henie ble tatt godt imot da hun kom til Oslo i 1953 og skulle danse på Jordal. Men at hun var nervøs for å møte det norske folk.

– Hun var stillere enn vanlig fordi hun ikke visste om folk kom til å bue eller juble, forteller hun.

– Men da teppet gikk opp var det jubel.

Hovedroller i filmen om Sonja Henie: Pål Sverre Hagen, Valene Kane, Ine Marie Wilmann og Eldar Skar. Alle var med på festpremieren på Colosseum kino i Oslo. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Glitter og stas

Det manglet ikke kjendiser da fakler og rød løper signaliserte at det var festpremiere på «Sonja» på Colosseum kino.

Til stede var kulturminister Trine Skei Grande, skuespiller Pia Tjelta, programleder Anne Lindmo og den irske skuespilleren Valene Kane, kjent fra Star Wars, og mange flere.

Kane spiller Sonja Henies assistent Connie. Pål Sverre Hagen, kjent fra Kon-Tiki og Valkyrien, spiller Sonjas tredje ektemann, Niels Onstad. Det var ektemannen som gjorde Henie interessert i kunst. Sammen åpnet de Henie Onstad Kunstsenter i Bærum.

– Jeg gleder meg til å vise frem Sonja for verden, sier Wilmann, som håper på god mottakelse av filmen.