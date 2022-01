Sondre Justad utsetter comebacket

Det er koronasituasjonen som har gjort det vanskelig å forberede konsertene står det i en pressemelding fra plateselskapet.

– Det kjennes voldsomt kjipt og trist. Jeg var i Spektrum rett før jul, satt i salen der og så alt for meg. Dette hadde begynt å ta ordentlig form og vi var klare for å jobbe dag og natt frem mot mars. Å måtte utsette nå blir ei enorm omstilling, sier Justad.

Her spiller Justad konsert på Festvågtinden i 2017. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Konsertene i Spektrum har vært under planlegging i to år.

Artisten har dokumentert mye på snapchat under brukeren «Reisen til Spektrum». Her skrev han også at konsertene blir utsatt til 18. og 19. november.

På Snapchat forteller artisten om valget om å utsette konsertene. Foto: SKJERMDUMP AV SNAPCHAT

I mars skulle Justad spille konserter for første gang på to og et halvt år.

– Det er veldig viktig for meg at konsertene gir oss følelsen av et sterkt fellesskap. Folk må kjenne seg trygge og frie, og vi må kunne være sammen, uten begrensninger.

– Dette skal bli de største og beste kveldene i mitt liv. Da vil jeg tett på menneskene. Jeg vil se ansiktene i salen, kaste meg ut i folkehavet og de må få synge med, uten munnbind, sier han.