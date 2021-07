Snart må du betale for mange av Norges mest populære podkaster

Rundt 100.000 mennesker lytter hver uke til podkasten «G-punktet» – der Iselin Guttormsen og en gjest prater fritt om sex og samliv.

Frem til nå har podkasten ligget gratis ute på ulike steder. Finansiert av reklame og annonsører. Men fra høsten av vil podkasten ligge bak betalingsmur på den nye strømmeplattformen Podimo.

– Når jeg legger så mye sjel og tid i et åndsverk, så skulle det bare mangle at jeg får mer forutsigbar lønn for strevet, sier den frittalende sexologen til NRK.

Det vil koste å lytte

Hennes podkast er bare en av flere populære podkaster som det neste halvåret vil havne bak betalingsmur, altså at folk må betale en månedlig sum til en aktør for å få tilgang til deres tilbud av ulike podkaster og annet lydinnhold.

Den neste tiden vil flere nye strømmeplattformer komme på podkast-banen.

Fride von Porat er sjef for Podimo i Norge. Foto: Johnny Nordskog

– Lydmarkedet globalt og i Norge er i enorm vekst, derfor satser på vi på dette, sier Fride von Porat, sjef for Podimo – strømmetjenesten der blant annet Guttormsens podkast skal ligge.

Podimo er allerede lansert i Danmark, Tyskland og Spania. I august kommer den til Norge.

En av tre

Den store podrapporten, bestilt av landets største podkastaktører, viser at nesten hver tredje nordmann lytter til podkast minst en gang i uken. Rapporten som kom i januar viser også en liten økning i folks vilje til å betale for podkaster.

Men over 60 prosent hører aldri eller sjeldnere enn en gang i måneden på podkaster.

– Vi tror likevel dette bare er starten for podkast-markedet. Dette vil bli viktig fremover og vil vokse, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier.

Mediekonsernet fikk mye oppmerksomhet da de tidligere i år sikret seg NRK-profilene i «Radioresepsjonen» og «Friminutt» – to av Norges aller mest populære podkaster.

Herman Flesvig og Mikkel Niva sitt «Friminutt» og «Radioresepsjonen» med Tore og Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim er snart NRK-historie. Illustrasjon: NRK

Hverken Podimo eller Schibsted ønsker å si noe konkret om hva det månedlige abonnementet deres vil koste. I Danmark koster Podimo 59 kroner i måneden.

– Godt innhold koster

– 2021 markerer nok slutten for den perioden der mye på internett, blant annet podkaster, var gratis, sier kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen. Han følger bransjen tett og sammenligner dette i stor grad med hvordan mange avisartikler havnet bak betalingsmur for en del år tilbake.

– Da var folk skeptiske siden folk var vant til å få dette gratis, men så vender vi oss til med å betale for godt innhold, sier han.

Hans-Petter Nygård-Hansen har troa på podkastens fremtid. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Vikarierende podkastsjef i NRK, Petter Sommer, er nysgjerrig og spent – men ikke redd for den nye konkurransesituasjonen.

– Vi har litt ufrivillig mistet noen profiler, men det er ikke bare negativt. For det frigjør jo midler til å satse på nye podkaster og profiler som vi trenger i fremtiden. Det er også vår jobb å tenke på hva som er rundt neste sving av både talenter og innhold, og det jobber vi mye med.

– Det er egentlig bare veldig bra for publikum at det er en økt konkurranse i markedet, sier Sommer.