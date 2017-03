Slik bor deltakerne i Mesternes Mester

– Det var et fantastisk flott hus med en utrolig flott utsikt og hyggelige mennesker, sier tidligere skihopper, Anders Jacobsen til NRK.

Huset der deltakerne bor mens de ennå er med i konkurransen ligger luftig i høyden over olivenbyen Kalamata. Det er en fordel, for sola steiker ennå selv om turistsesongen er på hell.

Blir deltakerne for varme under den greske sola, kan de kaste seg ut i bassenget med utsikt over olivenlundene som strekker seg helt ned til sandstranda i byen.

– Jeg badet hver dag og jeg klarte å slappe av på tur selv om jeg savnet familien mye etter den første uka borte, sier Jacobsen.

Luksushus eies av gresk såpeskuespiller

FRODIG HAGE: Anita Moen Bonden plukker granatepler i Mesternes Mester-hagen i Hellas. Foto: Tonje Bergmo / NRK

Eiendommen rammes inn av limetrær og olivenlunder. En frodig kjøkkenhage rommer paprika, cherrytomater, squash og urter og her kan deltakerne plukke friske grønnsaker til alle sine måltider den måneden de er i Kalamata.

Luksushuset har utsikt over fjell og den over to kilometer lange sandstranden i byen, og er, for anledningen, leid av den berømte, greske såpeskuespilleren Vicky Stavropoulou.

Som veldig mange bosatt i Kalamata har også huseieren sin private olivenlund. Vaktmesteren på bruket sørger også for at deltakerne får med seg en flaske lokal olivenolje i bagen når de reiser hjem.

I hagen vokser også granatepler, appelsiner, pærer og lime.

Den åttende episoden av Mesternes Mester kan du se fra lørdag kl. 20.30 i NRKs TV-spiller.