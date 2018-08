– Man ser både skaut, det som kan ligne på turbaner, babusha-inspirerte hodeplagg, så hele den trenden der står ganske sterkt.

Dette sier Ida Einarsdottir, redaktør i motemagasinet Melk & Honning. Hun forteller at man ser at større motehus åpner for å treffe markeder også i andre deler av verden. Dette er positivt for mangfoldet, mener redaktøren.

– Her hjemme med Costume, som hadde Iman Meskini fra SKAM som første modell på coveret med hijab. Så er det klart det blir en stor debatt rundt det, men jeg tror også mange mener det er på tide i lys av nettopp denne mangfoldsdebatten, sier Einarsdottir.

– Trist hvis det blir en trend

I klesgiganten Zara sin høstkampanje vises kvinner av ulike etnistiter, alle med et mørkt skaut som dekker til håret.

Skaut pryder alle modellene i Zaras høstkampanje.

Dana Manouchehri er generalsekretær i organisasjonen LIM, som jobber for å fremme innvandreres deltakelse i samfunnet. Hun mener det er trist hvis skaut blir en trend.

– Jeg synes det er synd med tanke på historikken som ligger bak det. Og det paradokset at i Vesten så blir dette en trend, og et frihetssymbol for tildekte kvinner, mens i store deler av den muslimske verden så er det et symbol på å holde kvinner nede, sier Manouchehri.

Ta bort stigmaet

I fjor vant klesdesigneren Elnaz Gargari en prestisjetung pris under Nordens største moteuke i København for sitt bachelorprosjekt.

Motevisningen kritiserte hvordan kvinner ble vist i media. Både i Vesten og Østen. Med tildekning og avdekning.

Klesdesigner Elnaz Gargari ser ikke bort fra at også vanlige folk kommer til å ta til seg skauttrenden denne høsten. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Gargari, som selv har røtter fra Iran, mener derimot at det er positivt hvis skaut blir en trend, og håper at det kan være med på å ta bort noe av stigmaet rundt tildekning av håret.

– Jeg tror det blir en blanding av kulturer på en positiv måte. Men jeg håper at befolkningen selv burde forstå at man skal respektere andre. En trend kan være med på hjelpe til at folk blir mer vant med det, sier Gargari.

Gått bort fra tangatruser

Skauttrenden er en del av et stiluttrykk som er mer kjønnsnøytralt mener kunsthistoriker og moteviter Ragnhild Brochmann.

Ragnhild Brochmann mener skauttrend kan være en brobygger mellom muslimske kvinner og den vestlige verdenen.

– Skauttrenden handler like mye om et stiluttrykk som har viktig i Skandinavia lenge. Som har vært lag på lag, som er mot det seksualiserte og det kroppsnære. Som tangatruser, det kroppsnære, det er man litt lei av.

Det at en såpass stor kleskjede som Zara omfavner skauttrenden handler også om å det muslimske motemarkedet, som ifølge Brochmann er det raskt voksende i verden.

– Det muslimske motemarkedet omsetter for veldig mye penger, og vokser raskt. Og man kan jo også se på trenden som en brobygger mellom muslimske kvinner og den vestlige verdenen, forteller moteviteren.

Zara har ikke svart på NRK sine henvendelser.