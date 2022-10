Shabana Rehman var nyforelsket da dødsdommen kom: – Så håp på en ny måte

Mange husker henne som den skamløse og frie dama som løftet mulla Krekar under et debattmøte i 2004.

Standupkomiker, skribent og samfunnsdebattant, Shabana Rehman, skapte store overskrifter etter løfte-stuntet den gang.

Men det ble et springbrett ut til offentligheten, og siden den gang har Rehman holdt standup og engasjert seg stort i kampen om ytringsfrihet og kvinnekamp.

Tidligere i år tok livet hennes en brå vending. Hun fikk en nådeløs beskjed om at hun hadde kreft i bukspyttkjertelen med spredning. Trolig kom hun ikke til å overleve 2022.

– Det stoppet helt opp egentlig. Jeg er jo dame og har min kalender. Hva gjør du når du får sånn beskjed, om at du kanskje ikke kommer til å finnes mer? Det var så Instant rett i ansiktet, forteller en åpenhjertig Rehman i stolen hos Lindmo denne uken.

Shabana Rehman forteller om da hun fikk sjokkbeskjeden om kreftdiagnosen. Foto: Julia Marie Naglestad

Forelsket og dødssyk

Selv om kreften herjer i kroppen har 46-åringen nå fått en beskjed som gir henne litt håp likevel.

– Det er veldig intenst. Først etter ti måneder viser en PET-skanning at den ikke finner en levende kreftsvulst. De holder på å analysere hva det betyr, men det er absolutt en god nyhet at utviklingen har stoppet. Så det forholder vi oss til, forteller hun.

Rehman har flere gode enn dårlige dager. Hun holder på livsgnisten og motivasjonen hennes er omkranset av kjærlighet. For midt i livskrisen har Rehman møtt den store kjærligheten i bonden og artisten, Petter Simonsen (49).

– For å si det sånn, mulla-løftet var ikke planlagt. Men denne forelskelsen var i hvert fall ikke planlagt, sier hun og ler.

I fjor deltok Rehman på «Farmen kjendis» og der forelsket hun seg i gårdslivet.

– Jeg er opptatt av dyr og dyrevern, og da jeg ble kjent med denne operasyngende bonden, ble jeg nysgjerrig. Jeg hadde kjent Petter i noen måneder da jeg fikk kreftdiagnosen. Men da jeg ble enda sykere i april ble vennskapet vårt dypere. Jeg ble forelsket.

Rehman sluttet å se for seg fremtiden, men det endret seg da hun forelsket seg i Simonsen.

– Nå er hver dag et mirakel med kjærlighet Du trenger javascript for å se video.

– Det å gjenkjenne en annen sin sjel med måten jeg gjorde med Petter ga meg livsgnisten tilbake. Det er så menneskelig å se fremover. Man lever i både fortid, nåtid og fremtid.

Drivkraften ga ærespris

Rehman er ei dame som har skapt mye humor – og mye bråk. Hun har også fått mye kjeft og skryt for sitt engasjement som leder og grunnlegger av stiftelsen Født Fri. Etter en gransking gjort av Imdi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) ble det besluttet at statsstøtten til stiftelsen skulle stoppes.

Til tross for mye opp- og nedturer i årene løp har ikke Rehman gitt opp kampen om ytringsfriheten.

Shabana Rehman lever i håpet om å overleve mot kreften. Foto: Ellen Omland/NRK

– Jeg kan ikke si at vi har fått et mye friere samfunn. Det er mer åpent og vi har en større tilgjengelighet. Men det utfordrer også de generasjonene som vokser opp nå. De er fortsatt såbare som mennesker. Det er viktig at vi fortsetter å gripe ordet og forme samfunnet vårt. Hver generasjon må forme sin frihetskamp.

Håpet hennes med Født Fri er å pensjonere seg og gi stafettpinnen videre.

– Min erfaring er at vi lever i et samfunn som ikke er modne nok for den virkelige frihetskampen. Det er på tide at vi blir det. Det skylder vi de som vokser opp.

Både humoren, satiren og de kloke tankene ga henne Norsk PENs Ossietzkypris for 2022.

– Det er kjempestort å ha fått en sånn pris. Drivkraften min kampen for individets frihet, og jeg kjenner godt til den prisen og norsk og internasjonal PENs arbeid. Det å få en sånn anerkjennelse er rørende, da jeg selv har stått i denne kampen.

Shabana Rehman har engasjert seg i kampen om ytringsfriheten i mange år. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Ytring ble viktig. Det arbeidet skal fortsette med så lenge jeg lever.

Selv om fremtiden er usikker for Rehman lever hun godt i håpet. For håp var det viktigste kjæresten ga henne.

– Nå ser jeg håp på en helt ny måte. Håp er ikke drøm eller illusjon, den er dypt knyttet til det å være menneske. Når realisme og optimisme knyttes i håp så lever man. Legene sa at om du skal bli frisk må et mirakel skje, men hver dag er et mirakel med kjærlighet.

