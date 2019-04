Salget av skjønnlitterære bøker stuper

– Vi må skille mellom kortsiktige svingninger i enkelte bokgrupper og den langsiktige utviklingen, sier administrerende direktør i Den norske Forleggerforeningen (DnF), Kristenn Einarsson.

En ny rapport fra Forleggerforeningen viser en nedgang på ni prosent i boksalg for årets tre første måneder, sammenlignet med samme periode i 2018. Den kraftigste nedgangen er blant norsk skjønnlitteratur for voksne, den er på 44 prosent.

Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen mener det er viktigere å se på hele bildet, fremfor endringer i kortere perioder. Foto: Arne Sørenes / NRK

– En hovedgrunn til at norsk skjønnlitteratur for voksne har en så stor nedgang, er at én eller to store titler solgte mye i fjor. Boksalget sett i kortere perioder svinger veldig ut fra hvilke titler som kommer, og det er mer interessant å se på helheten, sier Einarsson.

– Snur ikke på en måned eller to

Han sier videre at den største endringen i det norske bokmarkedet er at flere lytter til litteraturen. I deres rapport er det kun tatt med tallene fra bøker og lydbøker som selges analogt eller digitalt hos bokhandlerne, og ikke salgstallene fra de ulike strømmetjenestene.

– Siden vi ikke har med strømmetjenestene, viser våre tall en nedgang i salget av digitale utgivelser, men det vet vi at ikke er riktig. Når strømmetjenestene kommer med, vil vi se at det fortsatt er en vekst på det digitale området.

Rapporten viser at salget av papirbøker går nedover, som det også gjorde i fjor. Einarsson sier at det nå satses for at folk skal motiveres til å lese mer, men mener at det må langsiktig tiltak til.

– Undersøkelsene våre sier at folk har lyst til å prioritere tiden sin annerledes og vil lese mer. Det vil vi forsøke å hjelpe dem med, men dette snur seg ikke på en måned eller to. Vi tror vi vil se en positiv endring over tid, men vi må gjøre en jobb for å få det til.

– Grunn til bekymring

Ifølge Trine Stensen, administrerende direktør i Bokhandlerforeningen, merker bokhandlerne svingningene i boksalget. De ser også at boka er i sterk konkurranse med andre medier.

Trine Stensen i Bokhandlerforeningen mener bredden i bøkene er viktig for meningsdannelsen i samfunnet. Foto: Bokhandlerforeningen

– Bokhandlerne merker all nedgang i salg, og det er en stor konkurranse hver dag for å vinne kunder til å kjøpe bøker. Det gjelder bokhandlere seg imellom, men også mellom bokhandlerne og andre kanaler.

Hun mener at det er flere grunner til at boksalget går ned, men at det lille markedet i Norge gjør at om én bok selger godt, vil det påvirke statistikken for året etter.

– Det er alltid grunn til bekymring når vi ser at boksalget går ned, men det viser ikke hele bildet. I tillegg til at enkeltbøker påvirker statistikken, har vi sesongsvingninger, så det er litt tidlig å si noe om hvordan året vil utvikle seg.

– Stor utfordring hvis bredden som leses blir smalere

Bokhandlerne har foreløpig ikke merket en negativ påvirkning av de nye strømmetjenestene for litteratur, ifølge Stensen, som sier at bokhandlerne er en garantist for bredden.

– Strømming av bøker vil ikke være bærekraftig på sikt, når man skal utvikle nye forfattere og bøker. Derfor trenger vi også en sterk bokhandel som introduserer bredden for befolkningen, og det tror jeg er veldig viktig for lesingen.

Hun sier at nedgangen i salg ikke har gått utover breddesalget, men påpeker viktigheten av å satse på lesning. Stensen mener det er viktig at rammevilkårene er gode for forfatterne, slik at man får et mangfold av bøker.

– Det vil være en stor bekymring og utfordring hvis bredden som leses blir smalere. Det at mange leser forskjellige bøker er viktig for meningsdannelse og for hele samfunnet, sier Stensen.

– Vil mane frem de gode leseropplevelsene

DnF og Bokhandlerforeningen samarbeider om leserundersøkelser for å kartlegge nordmenns lesevaner. Fjorårets undersøkelse viste at storlesere i aldersgruppen 25–39 år leser mindre i snitt, enn de gjorde før.

– Leserundersøkelsene viser at bruken av sosiale medier og økt strømming av TV-serier og film tar opp mer og mer av tiden, som gjør at de leser mindre. Men leserne forteller også at de har lyst til å prioritere tiden sin annerledes og vil lese mer, sier Einarsson i Forleggerforeningen.

Han forteller at de derfor nå setter i gang en rekke aktiviteter i det som har blitt kalt «Bokåret 2019», for å stimulere til lesing. Blant annet et prosjekt sammen med Bokhandlerforeningen, «Hele Norge leser», som kommer til høsten.

– Vi vil mane frem igjen de gode leseopplevelsene og inspirere til hvordan man kan skaffe seg lesetid.