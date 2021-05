Russegjengen fra Tåsen i Oslo boikotter profesjonelle aktører. Russedressen er egentlig en sveisedress, og russekortene har de bestilt fra et visittkortfirma.

– Vi ville tilbringe tiden sammen. Vi ønsket ikke at randomme folk skulle rappe sangene våre og lage logen vår.

18-åringene mener fellesskapet i russetiden forsvinner litt når man betaler mange tusenlapper for russelåter, klær og design. «Børs og katedral» som de kaller seg, gjør absolutt alt selv.

– Vi føler at russetiden har gått litt bort fra prinsippet om at det er skal være en felles ungdomsgreie, sier Emil som mener at russetiden har blitt til at alt skal være best, og at man ikke at skal lage ting i fellesskap lenger.

– Vi ønsket ikke å betale opptil 40 tusen kroner for en sang som noen andre lager– eller 4000 kroner for en pakke med russeklær og stæsj som man egentlig ikke trenger.

– Vi sparer jo også mye penger på dette.

Peder, Johannes og Emil sitter på gutterommet til Emil og spiller inn russelåtene som skal spilles på full guffe på festene fremover. Med maks ti person er så klart. Selv om de er 25 som er med på konseptet.

–Å gjøre det litt minimalt synes vi er fint. Jeg tror det er mange som kan se for seg et skifte der.

Saken ble først omtalt i Nordre Aker Budstikka.

Låtene spilles inn ved bruk av en mikrofon som henger i garderobeskapet til Emil. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Låtene spilles inn ved bruk av en billig mikrofon. For å dempe lyden og unngå mye klang, henger den i garderobeskapet.

Johannes er produsenten. Han styrer teknikken til alle russelåtene. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Jeg får helt gåsehud

Ved å gjøre alt selv, mener de at de skaper mer av et fellesskap. Og påstår at konseptet blir mer morsomt og internt. Men det er uten tvil også billigere for dem.

– Man kan også kjøpe billige dresser og ha det like gøy uten å bruke så mye penger, sier Emil.

De synes det er kjipt at noen føler de må jobbe mye og ha massevis av dugnader for å spare opp nok penger til russetiden.

Silje Sandmæl, forbrukerøkonomi i DNB og økonomisk rådgiver i programmene «Luksusfellen» og «I lomma på Silje» synes det er et fantastisk initiativ.

– Jeg får helt gåsehud. Dette må jeg si at jeg heier virkelig på. Både fordi det er bra for lommeboka, men også for miljø og ikke minst presset som mange unge kam føle på i russetiden ved å ha mye utstyr og den feteste russebilen.

– Aktørene har veldig høye priser

– Russefeiringen skal være for alle sammen, sier Peter. De synes aktører som Russedress og Russeservice er med på å skape et press mange unge kan føle på i russetiden. Og mener prisene er unødvendig høye.

Guttegjengen mener at de profesjonell aktørene har blitt veldig dyre.

– Du trenger ikke blinkesko og morsomme hatter, for å ha en russetid, sier 18-åringene fra Tåsen i Oslo. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

NRK har snakket med Russeservice og Russedress, som har samme eiere. De mener at russen kan feire russetiden langt rimeligere enn 4000 kroner, og mener russen er langt mer prisbevisst enn mange tror.

– Føler de at de er med på å skape et presset mange unge kan føle på i russetiden?

– Russen er bevisste unge mennesker som selv velger hvilke varer de ønsker å bestille fra oss eller en av de mange andre leverandørene i russemarkedet, sier Ove K. Tufte som er daglig leder hos Russeservice. Han svarer også på vegne av Russedress, da de har samme eiere.

Selv mener de at russeklær ikke behøver å være så dyrt. Og mener man fint kan få russedress, russekort og russelue til kr 1000,-. På nettsiden til Russeservice koster en russebukse mellom 454 kroner og 999 kroner.

Fått mange positive tilbakemeldinger

Guttegjengen har fått mange positive tilbakemeldinger.

– Folk vi ikke kjenner har sendt oss meldinger, det føler vi er et bevis på at vi gjør noe riktig.

Og forteller at mange ungdommer fra andre sentrumskoler har vært interessert i sveisdressene de har kjøpt.

Det er åpenbart et ønske om alternativ her.