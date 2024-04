Eurovision, Oscar-snakkis og ein ny spel-basert film

Berlin er kjend for sin techno-musikk. No har techno-scena i den tyske hovudstaden fått eit sjeldent kvalitetstempel. Kva?

Filmen om Mats «Ibelin» Steen er omfamna av publikum og filmmeldarar. I tillegg har det også blitt kjent at spelet «World of Warcraft» heidrar Mats på ein sjeldan måte. Korleis?

Foto: Kristin Aafløy Opdan

Sarah Camille Osmundsen er ein av 1003 kunstnarar som får Statens kunstnarstipend. I år var det rekordmange søkarar. Kan du gjette kor mange som søkte?