Quiz: Kan du artistens alter ego

The Harajuku Barbie er et av flere alter ego denne artisten har. Hvem?

5/12 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

Elvis har forsåvidt ingenting med dette spørsmålet å gjøre, men sersjant-grad. Det har han. Foto: - / AFP

Vi kommer ikke unna Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Hvilket band kalte seg det på en utgivelse?