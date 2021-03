QUIZ: Hva vet du om valthornet?

Bieber på topp for åttende gang

For åttende gang har Justin Bieber rykket rett inn på førsteplass på amerikanske albumlister, etter at «Justice» har solgt 154.000 albumenheter sist uke, melder Billboard. Dermed satte han en stopper for Morgan Wallens langvarige listedominans med albummet "Dangerous: The Double Album" som tilbragt 10 sammenhengende uker på førsteplass og satte strømmerekord for en countryutgivelse (NTB).