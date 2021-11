Baldwin uttaler seg for første gang

For første gang siden ulykken som førte til at Halyna Hutchins ble drept under innspillingen av filmen «Rust», uttaler skuespiller Alec Baldwin seg om hendelsen. Det var Baldwin som avfyrte våpenet som tok livet av Hutchins.

– Hun var min venn, og vi var et velfungerende team, uttaler han til nettstedet TMZ. Han legger til at det skjer uhell på filmsett med jevne mellomrom, men «aldri slikt som dette». Baldwin etterlyser også nye sikkerhetstiltak for bruk av skytevåpen på filmsett.

– Jeg snakker med politiet hver dag og samarbeider med dem, sier han i videoen.

Våpenet skulle være en uladet rekvisitt, men viste seg å være ladd. Mannen som ga Baldwin våpenet, erkjenner å ikke ha sjekket det ordentlig, ifølge rettsdokumenter.