Quiz: Dagsrevyen 60 år

Slik var kunståret 2018

Maleriet av Sylvi Listhaug «Making a Martyr» er en av kunstverkene NRKs kunstkritiker Mona Pahle Bjerke trekker fram i sin oppsummering av hva som har skapt debatt og preget kunståret 2018. Mens utstillingen «Månen» på museet for moderne kunst utenfor København, Louisiana, er årets høydepunkt for NRKs kritiker, representerer det midlertidige 22. juli-minnesmerket den største skuffelsen.Bjerke beskriver minnesmerket som et dusjkabinett. Hele oppsummeringen av kunståret hører du her i Studio2 på P2.