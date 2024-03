Også Joni Mitchells musikk tilbake på Spotify

Mer enn to år etter at hun forlot Spotify i solidaritet med Neil Young, er også Joni Mitchells musikk tilbake på strømmetjenesten.

Mitchell krevde sangene sine fjernet fra Spotify i kjølvannet av at Neil Young gjorde det samme i 2022.

Hans utmarsj skjedde i protest mot strømmetjenestens eksklusive publisering av Joe Rogans podkast – som Young, så vel som 270 forskere og vitenskapsfolk, hevdet bedrev feilinformasjon om korona.

Joni Mitchell har ifølge The Guardian ikke kommentert returen, som skjedde en uke etter at Neil Young droppet sin boikott. Han begrunnet det med at Spotify ikke lenger har en eksklusivitetsavtale om Rogans podkast, som nå er å finne også på andre tjenester.

– Jeg kan ikke bare forlate Apple og Amazon, slik jeg gjorde med Spotify, fordi musikken min ville finne få strømmeveier ut til musikkelskere, medga Neil Young i en uttalelse da.

(NTB)