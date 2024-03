Eit vakkert høgfjellshotell, snødekte vidder og mordmysterium er ingrediensane i det nye NRK-programmet «Påskekrimlekene».

Ti kjendisar skal konkurrere i ulike påskerelaterte konkurransar, og den som tapar ryk ut.

Men i dette programmet skjer det med ein liten tvist. Det er nemleg slik at den som gjer det dårlegast i konkurransane blir «drepen» av ein mordar.

Som i ein Agatha Christie-roman får vi fleire og fleire hint gjennom veka om kven som står bak drapa.

Til slutt står det éin vinnar igjen, og forhåpentlegvis eit svar på mordmysteriet.

Desse er med:

KÅRE MAGNUS BERGH (45): Den kjente NRK-programleiaren er med på reality-TV for fyrste gong. KRISTINE GRÆNDSEN (31): Skodespelar og komikar Grændsen er eit kjent fjes for mange. Ho har spelt i fleire norske seriar, deriblant «Basic Bitch» og «Dummedag». Ho håpar ho kjem langt nok i «Påskekrimlekene» til at ho klarer å løyse mordmysteriet. ARMAN SUREZEH (43): Komikar og skodespelar Arman Surizehi er kanskje best kjent gjennom TV-seriane «Norsk-ish», «Nach» og «Arman Show». Han har også vore med i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». MARI BELLA (19): Mari Bella har, trass i sin unge alder, blitt eit kjent namn i musikk- og underhaldningsbransjen. Som 15-åring vann ho Idol som tidenes yngste nokonsinne. Ho har også deltatt i MGP, og i haust kom ho til finalen i «Stjernekamp». OLE-HENRY SNILDALSLI: Den 25 år gamle komikaren var sist å sjå i «Ikke lov å le på hytta» på VGTV, der han vart publikumsfavoritt. Nå er han spent på korleis han vil klare seg i «Påskekrimlekene». ANETTE TRETTEBERGSTUEN (42): Politikar og tidlegare kultur-og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) gjer sin reality-debut i «Påskekrimlekene». ESBEN «DANSKEN» SELVIG (45): «Dansken», kjent som frontfigur i Klovner i Kamp har skyhøge forventningar: – Eg trur det blir spennande og utmattande, og eg er allereie livredd for å ryke ut. RIKKE ISAKSEN (28): TV-profil Rikke Isaksen (28) har dei siste åra vore med i ei rekke realityprogramm som «Ex on the Beach», «Kompani Lauritzen» og «71 grader nord - team». Ho er også fiskar og deler mykje av kvardagen sin på Instagram og TikTok. HENRIK ASHEIM (40): Henrik Asheim, politikar og 1. nestleiar i partiet Høgre, er ikkje i tvil om kva hans største styrke er: – Eg er best på påskekos. Alt som handlar om å male påskeegg, spele kort og slik, der kjem eg til å gjere det bra. Foto: Per Christian Lind / Magga&Anders LENA KRISTIN ELLINGSEN (43): Skodespelaren har gjort ei rekke roller i teater, film og TV. Ho var sist å sjå i dramakomedien «R.I.P. Henry» på Viaplay, og humorserien «Olympiatroppen» på NRK.

Overleve på middelmåtigheit

Kåre Magnus Bergh har aldri vore med på reality-TV før, og innrømmer at han ikkje har høgt konkurranseinstinkt:

– Eg tippar at eg ryk ganske tidleg, fordi det er veldig typisk meg, humrar han.

Også skodespelar og komikar Kristine Grændsen er blant deltakarane som skal bryne seg på Markus Nebys oppgåver:

– Eg sa ja til å vere med fordi eg er veldig glad i påske. Det er ein gøyal og passe avslappa høgtid. Og så er eg veldig glad i påskekrim, seier ho.

Trass i det har ho ikkje særleg høge forventningar til seg sjølv.

– Eg trur ikkje eg kjem til å vinne, men her kan ein overleve på å vere heilt middelmåtig. Og det er eg god på – i alle fall når det kjem til konkurransar, seier Grændsen med glimt i auget.

Kristine Grændsen blir filma om boka ho les. Anette Trettebergstuen er blant deltakarane i Påskekrimlekene. Arman Surizehi, Henrik Asheim og dei andre deltakarane i påskesola. Lena Kristin Ellingsen gjer seg klar for oppgåve. Ole-Henry Snilsdalsli vart publikumsfvoritt da han var med på «Ikke lov å le på hytta». Korleis vil det gå denne gongen? «Påskekrimlekene» går føre seg på Tuddal Høgfjellshotell i Telemark.

Komikar Ole-Henry Snilsdalsli har også ei audmjuk tilnærming til det heile:

– Praktiske og fysiske ting er eg veldig god på. Men om det kjem ting eg burde kunne, for eksempel geografispørsmål, da kjem eg til å slite, for det er eg veldig dårleg på, seier han.

Gal og genial

Artist Esben «Dansken» Selvig hadde ikkje tenkt å bli med på reality-TV, men det var før han fekk invitasjon frå Markus Neby.

– Eg synest Neby er ufatteleg morosam. Han er i skjeringspunktet mellom gal og genial. Det er dei folka eg liker best, seier «Dansken».

Markus Neby inviterer til påskeaktig moro på høgfjellet i Telemark. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Politikar Anette Trettebergstuen ser fram til leikane på påskefjellet:

– Eg håpar at eg held så lenge som mogleg, for eg har ikkje lyst til å døy her, fortel ho.

– Kva seier du til dei som synest det er rart at politikarar er med på reality-TV?

– Er ikkje det berre koseleg da? avsluttar ho.

«Påskekrimlekene» har premiere laurdag 23. mars på NRK.