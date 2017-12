Den nye serien har fått navnet «Vita & Wanda», og i løpet av syv episoder følger vi jentene i deres hverdag. Jentene er oppvokst på et lite sted utenfor Kongsvinger, men deler i dag leilighet på Strømmen.

Tvillingene elsker mote og er veldig opptatt av utseendet. I serien ser vi blant annet hvordan Vita går gjennom en neseoperasjon i Iran.

Regissør Noman Mubashir forteller at de har laget serien for å gjenspeile samfunnet. Han sier det finnes tusenvis av jenter som er opptatt av hvordan de ser ut og fremstår.

JOBBER: Noman Mubashir regisserer serien om de to jentene. Her jobber han med å redigere serien. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Unge jenter i dag lever under et enormt press om å se bra ut, de skal liksom skinne på sosiale medier og ellers. Vita og Wanda er jo en del av det norske samfunnet, og er opptatt av hvordan de ser ut, men serien handler om mye mer enn det.

Vil vise ulikhet

– Men kan ikke serien forsterke kroppspress og prestasjonsangst?

– Vi som journalister skal belyse ulike utfordringer og problemstillinger jenter møter på i hverdagen, og når det da er et kroppspress og utseendepress i Norge og verden, er det vår jobb å lage historier om det.

Vita og Wanda har foreldre fra Iran, men har vokst opp i Norge. Serieskaperne ville lage en serie for ungdom og om ungdom med utenlandsk bakgrunn.

– Den måten vi har vist jenter med minoritetsbakgrunn til nå, handler veldig mye om religion. Vi vil vise at jenter med minoritetsbakgrunn er like forskjellige som annen ungdom, sier prosjektleder Veslemøy Hvidsten.

– Disse jentene jobber hardt, fester hardt og de reiser mye og de velger det selv. De er veldig opptatt av å være økonomisk uavhengige for å ha frihet.

Vil inspirere

I serien får vi høre om en ungdomstid preget av blant annet mobbing. Til NRK sier de to at det var viktig for dem å inspirere andre jenter til å «gi litt faen».

– Vi har jo hatt en vanskelig barndom, hvor vi var dømt til å ikke klare oss. Men her står vi, og vi har klart oss rimelig bra.

– Selv om ting ikke alltid er en fryd, så bit tennene sammen og ha troen, sier de.

De ble med på serien for å vise den virkelige siden av seg selv.

– Alt er ikke alltid perfekt, selv om vi selv ønsker å fremstå slik på sosiale medier, så er vi to helt vanlige jenter som jobber fulltid og tjener egne penger. Vi lever helt normale liv.

LANG PROSESS: Prosjektet har vært under utvikling i om lag to år. Her er tvillingene avbildet i forbindelse med serien. Foto: Fra serien "Vita og Wanda" / NRK

I serien deler jentene mye. NRK har fulgt dem i to år på både fotball, jobb og operasjoner.

– Prosessen har vært krevende, lærerik, utfordrende og ikke minst morsom. Vi har jobbet lenge og hardt for å få dette til å bli perfekt, og byr hundre prosent på oss selv.