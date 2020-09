NRK.no kåret til årets nasjonale nyhetsnettsted

Siden 2014 har VG blitt kåret som årets nasjonale nyhetsnettsted av Mediebedriftenes Landsforening. Men i år var det NRK som fikk den gjeve prisen.

Arrangementet hvor alle norske mediehus konkurrer mot hverandre i ulike kategorier skulle egentlig ha funnet sted i Bergen den 6. mai. Men på grunn av koronapandemien ble arrangementet flyttet.

Prisene som deles ut i dag er for 2019.

– 2019 var et vanvittig bra år. Vi i juryen hadde lange og krevende diskusjoner før vi landet på disse nominerte. Vi er utrolig imponert over alt det bra som lages av norske redaksjoner, sier juryleder Trine Ohrberg.

Juryens begrunnelse:

Nettstedet ivaretar samfunnsoppdraget med stadig nye formater for å nå nye grupper. Har det siste året blitt et tydeligere nettsted, som leverer solide og tunge saker som har beveget Norge og samtidig er mer lekent i uttrykket. Nyhetsnettstedet løfter meninger og et mangfold av disse, og er i kontinuerlig utvikling.

NRK vant prisen for årets mediehus 2018 under fjorårets kåring i Bergen. Foto: Cornelius Poppe

Kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen sier prisen ble gitt med en begrunnelse som varmet.

– En bedre anerkjennelse av allmennkringkasting på nett må vi lete lenge etter. Strategien vår om færre for å gjøre bedre virker og blir lagt merke til. Jeg er også Super-stolt over at BlimE vant prisen for Årets redaksjonelle event. Disney+ er like om hjørnet, men ingen andre enn NRK Super kan få med seg hundretusener av barn, statsministre og andre voksne på BlimE-dans, sier Eriksen.

Vinnere i andre kategorier

Årets redaksjonelle event:

BlimE dansen fra 2019 fra NRK.

– Et viktig budskap kan ikke gjentas mange nok ganger. Inkluderende, samlende, sjarmerende og raust viser NRK alle generasjoner at alle mennesker har verdi, sier Ohrberg.

Årets digital historie:

Tindersvindleren fra VG.

Årets aktualitetspodkast:

Forklart fra Aftenposten.

Årets underholdningspodkast:

Jan Thomas og Einar blir venner fra Plan B.

Årets programserie Web-TV:

Våre neste menn fra TV 2.

Førstegangstjenesten fra NRK fikk også en utmerkelse under denne kategorien.

Årets reportasje Web-TV:

Togrøverne fra Aftenposten.

Årets nisjenettsted:

Årets nisjenettsted 2019 gikk til Rett24.

Årets lokale nyhetsnettsted:

Årets lokale nyhetsnettsted 2019 er Firda.

Årets nasjonale nyhetsdekning:

Fem foreldreløse norske barn i Syria fra Aftenposten.

Her er alle prisvinnerne.