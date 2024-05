«Det eneste ordentlige pop-geniet i verden», mener blant annet Elton John:

Brian Wilson skrev og produserte nesten all musikken til The Beach Boys.

Nylig ble det kjent at han har fått demens. For en drøy uke siden ble han satt under et vergemål.

Wilsons advokat sier at artisten knapt husker navnene på sine egne barn.

Brian Wilson skrev og produserte mesteparten av Beach Boys' musikk. Foto: NTB

– Brian har en del utfordringer

– Fetteren min Brian har en del utfordringer og problemer, og han kommer seg ikke rundt som før.

Det sier Mike Love, som er hoved­vokal i The Beach Boys.

NRK har snakket med ham og band­kollega Bruce Johnston i forkant av den nye Disney+-dokumentaren «The Beach Boys».

Mike Love og Bruce Johnston fra The Beach Boys. Foto: Reuters

I dokumentaren kommer det fram at det ikke bare har vært harmoni i bandet:

Det har vært tøffe perioder, søksmål og uenigheter. Flere har falt fra, og nå er Wilson syk.

Husket de gamle Beach Boys-låtene

Men da regissør Frank Marshall skulle lage den nye Beach Boys-dokumentaren, hadde han ett mål:

Å gjenforene dem.

– Det var drømmen. Alle bodde forskjellige steder og var adskilt. Kunne jeg få samlet dem?, forteller han til NRK.

Regissør Frank Marshall ønsket å samle bandet i dokumentaren sin. Foto: Reuters

Gjenforening ble det – på stranda (hvor ellers?).

Og ifølge Mike Love husker Brian Wilson fortsatt mye fra tiden i Beach Boys:

– Han husket ting fra videregående, og vi sang a cappella. Vi sang «Fun, Fun, Fun» og «Barbara Ann». Du hører det kanskje ikke i dokumentaren, men du kan føle kjærligheten vi har for hverandre.

Brian Wilson husker fortsatt flere Beach Boys-låter. Foto: Terje Haugnes

Regissøren synes gjenforeningen var «fantastisk» å være vitne til.

– De klemte, lo, gråt og fortalte historier. De sang til og med, sier Marshall.

– Det var gode vibrasjoner?

– Gode vibrasjoner, definitivt.

Lagde et av historiens mest anerkjente album

The Beach Boys, med Brian Wilson i spissen, står bak det mange i musikk­verden regner som et av tidenes beste album:

Pet Sounds omtales som The Beach Boys sitt store mesterverk. Foto: Scanpix

– Produksjonen er fenomenal, sier Mike Love om Pet Sounds.

Han og Bruce Johnston tror hemmelig­heten ligger i den karakteristiske fler­stemte lyden.

– Vi kunne bruke 25 forsøk på ett parti. Brian sa «gjør det på nytt», mens jeg tenkte; «det var jo perfekt!», mimrer Love.

Slik så det ut da NRK snakket med strandguttene Mike Love og Bruce Johnston. Foto: Skjermdump

Resultatet ble noe helt annet en surfe­musikken de slo gjennom med:

– Vi ble mer subjektive. Det handlet ikke om biler, jenter eller surfing. Det var mer modent.