NRK beklagar bildebruk i Brennpunkt-dokumentar

I dokumentaren «Lykkelandet» viste Brennpunkt korleis bakmenn i eit stort rumensk nettverk tener millionar på prostitusjon, narkotika og vinningskriminalitet i Bergen. Dokumentaren vakte debatt etter visinga i førre veke.

Men no viser det seg at enkelte av bilda er fleire år gamle, og kan kome frå heilt andre stader i verda enn Bergen, skriv Bergens Tidende.

– Underleg

Ken Henry Nøkling var truleg ein av dei første som reagerte på bilda. Han søkte bilde etter at han hadde sett dokumentaren. Han seier til BT at det er underleg at ikkje andre journalistar har gjort dette før:

– Eg såg bilda av kofferten, og då eg blåste det opp, såg eg at det var mange euro. Det er jo berre å høgreklikke på bildet og sjå etter liknande bilde på Google. Då dukka det opp fleire eksempel.

Opplysningane førte til mange reaksjonar på sosiale medium. Fleire meinte dette skada dokumentaren:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I går kveld la Brennpunkt også ut eit svar på kritikken, der dei vedgår at dei burde ha sjekka opphavet til skrytebilda betre:

–Burde ha vore tydlegare

Redaktør i Brennpunkt, Odd Isungset, seier dei har brukt to år på å kartlegge eit rumensk kriminelt nettverk i Bergen. I arbeidet har dei blant anna gått gjennom store mengder med bilde og videoar som rumenarane sjølve har lagt ut på Facebook.

Redaktør i Brennpunkt, Odd Isungset, seier dei vil ha ein gjennomgang av dei andre bilda som er brukte i dokumentaren for å finne opphavet til desse. Foto: Chris Aadland

– På dei fleste bilda i materialet er aktørane sjølve med, og skryt av kor mykje pengar dei tener på verksemda. Bilda folk har reagert på er skrytebilde der dei skriv at dette er kjøleskapet deira. Vi burda ha vore tydlegare på at dette er skrytebilde, seier Isungset.

Han skulle gjerne ha vore denne saka forutan, og vedgår at det kan vere med å skade truverdet til dokumentaren.

– Vi har fått ei ripe i lakken. Men hovuddokumentasjonen og konklusjonen står ved lag. Vi har vist at det står eit kriminelt nettverk, fordekt som tigging, i Bergen. Og eg ser også at mange på sosiale medium no skriv at dette er lite samanlikna med det som er avslørt.