Solberg reagerer sterkt på tigger-dokumentar

Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» avslørte tirsdag at bakmenn håver inn millioner på prostitusjon, narkotika og organisert vinningskriminalitet i Bergen.

NRK har fulgt «tiggermiljøet» i byen i over to år, og har funnet et stort rumensk nettverk som henger tett sammen.

Ber folk tenke seg om

– Jeg reagerer sterkt på dette. Samtidig er ikke dette noe nytt, og problemene påpekte vi også før valget i 2013, sier statsminister Erna Solberg.

KRITISK: Børre Arnøy i Kirkens Bymisjon tror et tiggerforbud vil føre til at kriminelle finner andre måter å utnytte mennesker på. Foto: Hans-Kristian Rangnes

Hun peker på at tigging kan være en ramme rundt organisert kriminalitet.

– Det betyr ikke at alle som tigger er en del av det, men at tigging brukes i en kriminell hensikt, sier Solberg.

– Er nordmenn naive som gir til tiggere?

– Jeg vil ikke kalle nordmenn naive. Det er godt å ha et godt hjerte, men man må kanskje tenke gjennom at man støtter opp rundt organisert kriminalitet og ikke om et enkelt menneske i en vanskelig situasjon, svarer Solberg.

Hun understreker at Høyre fortsatt ønsker et forbud mot tigging, men at det hittil ikke har vært flertall for et slikt forbud i Stortinget.

– Hvis det er vilje i Stortinget nå, har regjeringen et forslag vi kan komme med raskt.

Forbud mot tigging Ekspandér faktaboks Det nasjonale forbudet mot tigging i Norge ble opphevet i 2005.

Den rødgrønne regjeringen avviste i 2013 å forby tigging. I stedet ble politiloven endret slik at kommunene i sine politivedtekter kunne sette vilkår for pengeinnsamling og gi politiet myndighet til å pålegge meldeplikt og lage et register over pengeinnsamlere.

Høyre/Frp-regjeringen gikk i sin politiske plattform etter valgseieren i 2013 inn for at hver kommune skulle kunne forby tigging.

I april i fjor fremmet regjeringen et lovforslag som innebar endring av politiloven og dermed en åpning for kommunale tiggeforbud. Det ble vedtatt med Senterpartiets støtte og innført fra 1. juli. (Kilder: NTB, Justisdepartementet)

Kritisk til forbud

Kirkens Bymisjon tror et forbud mot tigging er feil vei å gå.

– Et tiggeforbud vil gi et annet gatebilde i noen dager, men utnyttingen av mennesker vil bare finne andre måter. Det vil være mer skjulte måter, og det vil ikke være bedre for samfunnet vårt, sier seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Børre Arnøy.

Han er ikke overrasket over det dokumentaren viser.

– Vi vet at fattige mennesker blir utnyttet. Det finnes de som vil sko seg på andres ulykke.

– BEKJEMP KRIMINELLE, IKKE FATTIGE: – Regjeringen vil nok en gang heller gjøre fattigdom mindre synlig. De burde bekjempe de kriminelle, ikke de fattige, sier Karin Andersen (SV). Foto: Stig Weston / SV

– Alt i dokumentaren er allerede ulovlig

SVs Karin Andersen mener «Lykkelandet» dokumenterer grov, organisert kriminalitet som må prioriteres høyere av politiet.

– Dette er bakmenn som kynisk utnytter utsatte mennesker, sier Andersen.

Men et forbud mot å tigge vil ikke løse utfordringen, men heller ramme dem som ikke er kriminelle, mener hun.

– Alt som vises i dokumentaren er allerede ulovlig. Vi trenger ikke et tiggeforbud for å bekjempe det. Regjeringen vil nok en gang heller gjøre fattigdom mindre synlig. De burde bekjempe de kriminelle, ikke de fattige, sier Andersen.

Hun viser til voldsepisodene mot tiggere og flaskesamlere som er rapportert i Bergen i kjølvannet av dokumentaren.

– Vi har allerede fått rapporter fra Robin Hood-huset i Bergen om at tiggere hetses, sparkes, slås og spyttes på etter at dokumentaren gikk. Det er utrolig viktig at vi ikke nå ytterligere stigmatiserer en utsatt gruppe, sier Andersen.