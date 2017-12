Norske tvillinger regisserer serie som er solgt til Disney

Vi møter brødrene i Skaperkraft sine lokaler i Oslo. Innerst i gangen ligger et lite, avlangt kontor. Veggene er så godt som tapetsert med grafikk og bilder.

– Folk tror noen ganger dette er et toalett når døren er lukket, men det er ikke det, ler Markus.

Ved vinduet står to pc-er, og guttene tar plass i stolene og begynner å tegne. Noen kjappe streker, og vipps kommer en figur til liv på skjermen.

– Vi liker at det ikke er så virkelighetsnært, vi tegner for eksempel bare en sirkel også begynner vi å lage et ansikt, forteller Markus.

Tre kyllinger

Vi må tilbake til 2011 for å finne starten på eventyret de nå er med på. Starten på serien «Space Chickens in Space», som er planlagt å sendes på Disney XD i 2018.

Serien produseres av Cake Entertainment, Studio Moshi og Anima Estudios. Den handler om tre kyllinger som blir feilaktig tatt fra sine hjem, og sendt på et intergalaktisk akademi for militære.

Guttene tegnet mens de gikk på videregående, og laget korte animasjonsfilmer og videoer som de la ut på Youtube og Vimeo under navnet Twintrash.

Siste året på videregående fikk de en litt annerledes telefon.

– Vi fikk en telefon fra Anima Estudios, som er Latin Amerikas største animasjonsstudio. De hadde sett en kortfilm vi laget på 6 minutter og synes den var fin og hadde god humor, sier de.

KONTORET: På kontoret i lokalene til Skaperkraft i Oslo tegner guttene karakterer. Foto: Tore Lindvollen / NRK

Studioet hadde en ide til en serie de ville guttene skulle være med å videreutvikle. De hadde allerede tegnet karakterene og hadde en god ide til historien, forteller guttene. Men studioet ønsket at tvillingene skulle starte med blanke ark.

De tegnet derfor de tre kyllingene til serien etter slik de følte de burde se ut, og laget en trailer.

Men så ble det stille.

– Vi begynte å studere, og jobbet med andre prosjekter på siden. Så oddsen for at dette skulle bli noe av, og at vi skulle regissere den, tenkte jeg aldri var til stede, sier Markus.

– Beæret og sjokkert

I tegnepausene er det te og kaffe som gjelder. Vi går ut på kjøkkenet i kontorlandskapet. Tommy setter på vannkokeren og tar frem et par kopper.

I tiden etter traileren var ferdig fikk guttene litt og litt informasjon – men det var et helt år hvor de trodde serien ikke ville bli noe av.

Stillheten ble derimot brutt etter hvert.

Brødrene hadde tatt en bachelor, og Markus var på flyttefot hjem til Norge fra England. Etter å ha pakket alt sammen, og lukket den siste esken, ringte telefonen.

TE-PAUSE: I mellom slagene tar guttene en kopp te på kjøkkenet. Foto: Tore Lindvollen / NRK

– Jeg ble ringt opp av en kontaktperson i Cake Entertainment. Han spurte om vi ville regissere serien, sier Markus.

– For det første ble jeg overrasket og tenke «hæ», skal serien virkelig skje? Og «hæ», vil dere vi skal regissere den?

Markus forteller at han var sjokkert og beæret på samme tid.

På dette tidspunktet sa han nei, da de måtte flytte til Dublin for å lage serien. Men etter samtaler fikk de en ordning hvor de kunne pendle. Nå reiser tvillingene mellom Oslo og Dublin, og lever ut animasjonsdrømmen.

– Jeg tror det kommer til å føles ganske rart, og uvirkelig når den sendes, sier de.

Unikt

Administrerende direktør i Cake Entertaiment, Tom van Waveren, sier det er unikt for noen i den alderen å regissere en serie av denne dimensjonen.

– Selv om de er unge i alder, har de mye erfaring og er veldig talentfulle, sier han til NRK.

Han viser til at guttene i ungdomsårene har laget kortfilmer og animasjonsvideoer, og har opparbeidet seg mye erfaring.

– Årsaken til at vi har valgt Tommy og Markus som regissører er deres særegne design, som er veldig friskt og moderne – og som de brakte inn i produksjonen veldig tidlig, forklarer Waveren.

Disney bekrefter at animasjonskomedien etter planen skal sendes i 2018.

Muligheter fremover

NRKs filmanmelder Marte Hedenstad sier det er stort at guttene i så ung alder er med på en slik produksjon.

ÅPNER DØRER: NRKs filmanmelder Marte Hedenstad tror prosjektet vil åpne dører for tvillingene i fremtiden. Foto: Erlend Laanke Solbu / NRK

–Det er ingen andre norske som har hatt regi på en animasjonsserie av denne størrelsen, så dette er helt klart stort for tvillingene, sier hun.

Hedenstad sier guttene har rukket mye i ung alder.

– De har ganske mye erfaring med animasjon selv om de er så unge, og når de nå kommer seg inn hos Disney, så betyr det store muligheter for dem fremover, sier hun.