Norske DJ-er: – Avicii har åpnet psykiatridøra

Det er to måneder siden verdens største EDM-stjerne Avicii gikk bort, bare 28 år gammel. Familien innrømmet at han ville ha fred og tok sitt eget liv.

Nå sier det norske DJ-miljøet at det tragiske dødsfallet har ført til endring.

– Det er veldig trist, men det har kommet en bra greie ut av det, man har begynt å snakke om hvordan man har det mentalt, sier DJ og EDM-artist Martin Danielle.

– Har åpnet en dør

Han gjorde flere spillejobber sammen med Avicii, og sier det var lett å se på et tidlig stadium at han ikke var noen typisk partyprins. Og han påpeker at det lett for utenforstående å tro at livet som DJ er som en eneste stor paraplydrink.

– I DJ-verdenen er det jo mye klubber og fester, livet i sosiale medier skal liksom vise at du er på fest hele tiden. Men det er jo ikke sånn det er. Avicii har åpnet en dør, hvor folk kan være ærlige om at ikke alle dager er like kule på jobb.

Og ensomheten som Avicii ga uttrykk for kan han kjenne seg igjen i.

– Man kjenner veldig mye på det harde livet, det er veldig mye ensomhet rett og slett. Og det er tøft.

AVICII-KOLLEGA: Martin Danielle, som er internasjonalt kjent som DJ og artist, syns Aviciis død er hjerteskjærende. Han finner trøst i at han har satt dype spor. Foto: Mikkel Walle

Har ikke tilgang til psykolog

DJ: Natalia Barbin spiller på festivaler i Skandinavia i hele sommer, og sier det å være DJ gir er et stort trøkk, på grensen til uforsvarlig. Foto: Peder Bergholt / NRK

Også DJ-kollega Natalia Barbin merker kjøret som DJ-tilværelsen gir.

– Det ødelegger jo døgnrytmen og påvirker søvn,det blir vanskeligere å fungere optimalt. Og du har ikke tilgang til psykolog og andre goder, som i et vanlig liv eller på en vanlig arbeidsplass. Du må sørge for alt dette selv og det er mye å ta tak i.

Men hun er tydelig på at DJ-miljøet er blitt mer samlet etter at Avicii gikk bort.

– Jeg føler det som skjedde med ham har bundet DJ-er fra ulike sjangre tettere sammen. Uansett om man spiller EDM, techno eller R & B, så forstår vi hverandre. Det handler om psykisk helse.

– Tragisk at dødsfall må til

PLATESELSKAPSDIREKTØR: Sjef i Sony Music Norge, Lena Midtveit, roser DJ-ene for at de nå tør å snakke om psykisk helse. Hun mener alle må ta ansvar for å ta vare på sårbare artister. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Direktør i Sony Music Norge, Lena Midtveit, er glad for at DJ-ene nå våger å snakke sammen om det som rører seg på innsiden, bak partyfasaden.

– Det er kjempebra at de nå har fått fokus på mental helse. Men det er tragisk at det skal et slik dødsfall til for at man snakker om noe så viktig.

Og hun sier at Aviciis død må være en vekker for alle som er eller jobber rundt DJ-ene.

– Det gjelder ikke bare plateselskap. Både management, venner og familie må være der og backe opp den enkelte. Vi må vise støtte, være med å kle på dem mentalt.

Martin Danielle er iallfall ikke i tvil om Avicii har satt spor. Og han håper «psykiatridøren» nå er åpnet en gang for alle, også for partyfikserne i musikkbransjen.

– Det er en viktig debatt som må tas, vi er rett og slett nødt til å snakke om det.