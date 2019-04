Norsk spill nominert til gjev pris

Spillet som har blitt nominert til BAFTA Game Awards handler om tyskerbarn etter andre verdenskrig. I spillet har man som oppgave å oppfostre et tyskerbarn, ved å mate og stelle det, men man blir også vitne til utfordringene og den vanskelige realiteten barnet møter i det norske samfunnet etter andre verdenskrig. Lebensborn e. V som spillet referer til var en nazistisk veldedighetsorganisasjon som hadde som mål å få barnløse kvinner til å møte tyske soldater og få barn med dem. Dette for å videreføre den ariske rasen.

– Vi lurte på om det er mulig å lage et engasjerende spill om en slik trist tematikk. Vi er overveldet over at spillet har blitt så godt mottatt. og så godt tatt imot av fansen, i tillegg til å bli nominert av BAFTA, forteller kreativ leder og produsent Elin Festøy for spillet til NRK.

My Child Lebensborn ble utgitt den 8. mai i 2018. Festøy forteller at de valgt bevisst å utgi spillet på frigjøringsdagen.

- Frigjøringsdagen var den dagen problemene startet for tyskerbarna. Norge ønsket etter krigen å støte fra seg alt som har med fienden å gjøre, og tyskerbarna ble et symbol på nettopp denne fienden, og derfor støtet de fra seg ungene.

Denne uken skrev Gamer.no en artikkel om det norske spillet My Child Lebensborn ble fjernet av Google Play i Frankrike, Tyskland, Russland, og Østerrike. Spillet som handler om tyskerbarn i etterkrigstiden i Norge, skal visstnok bryte reglene for forbudt innhold, men til NRK forteller Elin Festøy at grunnlaget for dette er ikke kjent.

Tysk kulturprodukt

– Den eneste informasjonen vi har fått er at det er kontroversielt innhold. Det føles som en kafka-liknende prosess fordi vi får ingen informasjon. Spillet har jo vært oppe lenge, så vi forstår ikke hva som er annerledes nå. Vi skal ta prosessen videre og finne ut hva som skjer.

Presseansvarlig Helle Skjervold i Google uttaler følgende til Gamer.no:

– Våre retningslinjer forholder seg til lokalt lovverk i de mange landene vi opererer i. Dette spillet bryter ikke med våre retningslinjer for sensitivt innhold i de aller fleste land. Men gjør det i noen få markeder.

Festøy syns det er rart, men at spillet er tilgjengelig på andre markeder.

– Vi blir jo litt oppgitt, men vi er oppe i alle andre markeder. Sensurmyndighetene i Tyskland har godkjent spillet og vi vet jo at det blir ansett som et kulturprodukt i Tyskland.

Den gjeveste spillprisen

Spillet fra den norske spillutvikleren Sarepta Studios og Teknopilot er nominert i kategorien Game Beyond Entertainment til BAFTA Game Awards. I dag blir vinnerne annonsert.

Festøy forteller at bare det å bli nominert er å vinne.

– Det føles helt fantastisk. Slik vi ser det er dette den viktigste spillprisen i verden. BAFTA henger veldig høyt. At vi har klart å bli nominert med et spill som handler om norske tyskerbarn er helt utrolig, forteller Festøy.

KREATIV LEDER: Elin Festøy er hjernen bak spillet "My Child Lebensborn". Foto: Teknopilot.no

