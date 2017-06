Nordmenn har størst betalingsvilje

I rapporten Reuters Institute Digital News Report 2017 undersøkes det hvordan folk i forskjellige land i verden, bruker nyheter på tvers av plattformer og formater. Det norske bidraget til den internasjonale rapporten, Bruksmønstre for digitale nyheter: Reuters Institute Digital News Report, Norge 2017, er gjort av Hilde Sakariassen, Hallvard Moe og Jan Fredrik Hovden ved Universitetet i Bergen.

Ifølge rapporten er nordmenn blant de beste i verden til å overtale folk til å betale for nyheter på nett.

– Jeg tror det norske folk er vant til å lese og søke kunnskap i de klassiske avisene, men også nå i det digitale landskapet. I tillegg klarer norske mediehus å gi innhold som er unikt og eksklusivt så finnes det en betalingsvillighet der ute, sier redaktør i VG+, Jane Throndsen.

De yngre leserne er villig til å betale for nyheter

Redaktør i VG+, Jane Throndsen, er veldig fornøyd med at de norske mediehusene beholder tilliten hos leserne i tiden hvor falske nyheter er et problem. Foto: VG

Ifølge Reuters undersøkelse er også forbrukere under 35 år var villig til å betale for digitale nyheter. Dette er til tross for oppfatningen om at de yngre ikke er villig til å betale for digitale tjenester, på lik linje med musikk og video.

– Nordmenn har ligget digitalt veldig langt fremme og at vi er et land hvor gjennomsnittsinntekten er høy. Derfor vil det også gå penger til å betale for innhold som forklarer verden, gir dybde og gjør hverdagen litt lettere, sier Jane Throndsen.

Stipendiat ved Universitetet i Bergen, Hilde Sakariassen, sier at tallene er generelt lave når det gjelder betalingsvilje blant lesere i hele verden, men at Norge likevel ligger godt over gjennomsnittet. Hun har vært med på å undersøke tallene for Norge i Reuters undersøkelse.

Stor tillit til de norske mediene

Stipendiat ved Universitetet i Bergen, Hilde Sakariassen, har sammen med kollegaene Hallvard Moe og Jan Fredrik Hovden undersøkt de norske tallene i undersøkelsen til Reuters. Foto: Privat

Ifølge rapporten har nordmenn flest høy tillit til nyheter. Ni av ti nordmenn benytter seg av digitale nyheter ukentlig og det er et av de høyeste forbrukertallene i verden.

– I undersøkelsen ser vi at det er veldig mange nordmenn som får nyheter gjennom sosiale medier, men hovedmåten er å oppsøke på nettaviser og se på TV, sier Sakariassen.

Hun mener at nordmenn har et veldig stort nyhetsrepertoar noe som gjør at trusselen med falske nyheter ikke får så stor innflytelse på leserne.

Redaktøren i VG+ synes det er veldig bra at pressen klarer å opprettholde denne tilliten.

– Det er en stor grad av tillit og norske medier forvalter dette ansvaret gått. Vi har institusjoner som Pressens Faglige Utvalg (PFU) som korrigerer og passer på oss. I tillegg er det en redaktørstand i Norge som er eksepsjonelt opptatt av kampen mot falske nyheter, sier Throndsen til NRK.