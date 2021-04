Eurovision Song Contest får sin første transkjønnede programleder

Nikkietutorials, eller Nikkie De Jager som hun egentlig heter, slo igjennom på YouTube med sine sminkevideoer allerede som 14 åring. Det var ikke før i januar i fjor skjønnhetsvloggeren sto frem som trans i en video på strømmetjenesten.

I videoen forteller en åpenhjertig De Jager om hvordan hun ville ta styring på sin egen historie, etter at hun som trans ble brukt som et pressmiddel mot henne av en ikke navngitt person. Leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Inge Alexander Gjestvang, forteller at Nikke De Jagers historie vil inspirere mange i lignende situasjoner.

Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang mener Nikkietutorials er viktig for Eurovision. Foto: FRI

– Jeg tror Nikkie har bidratt til å ufarliggjøre det å skulle stå fram om hvem man er. Det ligger en stor styrke i hvordan hun tok grep om sin egen historie, og ikke lot de som presset henne ta fra henne muligheten til å stå frem på sine egne premisser.

En enorm anerkjennelse

Eurovision Song Contest har en lang tradisjon for åpenhet og mangfold i alle former. En lang rekke artister fra LHBT-miljøet har deltatt i musikkonkurransen, i 1986 danset Ketil Stokkan med Great Garlic Girls under den internasjonale finalen i Bergen og showet har tidligere blitt ledet av åpne homofile programledere. Det kommer derfor som en gledelig nyhet at Eurovision nå, for første gang, skal ledes av en transkvinne. På høy tid, og veldig gøy sier Esben Esther Pirelli Benestad, som selv er åpen og stolt trans.

Esben Esther Pirelli Benestad sto selv frem som transseksuell i 1993. Nå gleder hen seg til å se Eurovision i mai.

– Ikke bare er hun en vakker transkvinne, hun er også stolt av det og det er det viktige. At hun viser en slik stolthet for sin legning trenger vi, verden trenger det og andre i hennes situasjon trenger å se stoltheten hun har over å være transseksuell.

Da Benestad fikk beskjeden om at Eurovision skal ledes av en transkvinne for første gang jublet hen.

– Det betyr jo bare at vi er bra nok! Det viser at vi kan brukes til nesten hva enn det skulle være. Når vi får en så sentral rolle, i et så sentralt og viktig program, gir det signaler til oss om at vi er velkomne i verden.

Fire programledere: Disse tre skal dele Eurovision-scenen med Nikkie i mai. Fra venstre: Edsilia Rombley, Chantal Janzen og Jan Smit. Foto: EBU

Kan skape kontroverser

Tidligere har NRK omtalt hvordan enkelte låter har skapt store kontroverser i hjemlandet. Det gjør at Eurovision-ekspert og styreleder i escNorge, Mandy Pettersen, nå er forberedt på at De Jager, i rollen som programleder, kan skape reaksjoner i enkelte land.

– Jeg synes det er helt fantastisk at Nikkie skal være programleder, det tror jeg hele Norge gjør også, men jeg forstår at verden ikke er sånn over alt.

Viktig: Mandy Pettersen fra escNorge sier Eurovision er banebrytende. Foto: Privat

Pettersen har sett lignende tilfeller tidligere.

– Vi har sett at enkelte land har prøvd å stanse bildene på grunn av noe så uskyldig som et pride flagg tidligere. Så jeg vet dette kommer til å skape bråk blant enkelte grupper. Det vil nok være de som, også her, kommer til å prøve og stanse bildene av en vakker transkvinne på scenen der hun hører hjemme.

Nå håper Pettersen at alle står sammen om å støtte De Jager når hun entrer scenen, i Rotterdam, i slutten av mai.

– Det viktige nå er at vi alle står sammen og roper høyere enn de som vil blokkere det ute. Vi må alle stille oss bak Nikkie å heie henne frem. Jo flere vi er som står sammen jo lettere blir det å snu kontroversene til noe positivt.