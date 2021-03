Det er ikke første gang det er bråk rundt den høyt elskede og hatede musikkonkurransen. Tidligere denne måneden så Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) seg nødt til å sette ned foten for det hviterussiske bidraget.

Den gangen uttalte EBU at bidraget «setter spørsmålstegn ved den ikke-politiske visjonen til konkurransen» og ba den hviterussiske kringkasteren endre på låten om de ville ungå diskvalifisering fra konkurransen.

Nå har det oppstått flere nye kontroverser.

Det kypriotiske bidraget «El Diablo», har skapt store reaksjoner i det ortodokse kristne miljøet på Kypros, melder CNN. De kaller låten «satanistisk» og sier at sangen «promoterer tilbedelse av djevelen».

En gruppe demonstranter fra det ortodokse trossamfunnet samlet seg utenfor den kypriotiske rikskringkasteren CyBC. Sammen krevde de at kringkasteren skulle trekke bidraget og heller sende en låt som fremmer Kypros sin historie, kultur og tradisjoner.

I låten hører man sangerinnen Elena Tsagrinou synge «I gave my heart to el diablo», «its heaven in hell with you» og «I love el diablo». Tsagrinou på sin side sier at låten på ingen måte er ment som en tilbedelse av djevelen, men at den handler om en kvinne som forelsker seg i en mann som er like fæl som «el diablo».

Reagerer på motstanden

Styreleder i escNorge og Eurovision-ekspert Mandy Pettersen synes det er helt absurd å se hvordan enkelte låter møter slike protester i hjemlandet sitt.

– For meg er det her helt vanlige låter. Det er ikke djeveldyrking eller store nasjonalistiske politiske kampanjer. Det reflekterer hva som skjer innad i landene når helt ufarlige låter møter slik motstand på grunn av tro, kjønn eller holdninger til kvinnekamp. Det er trist.

EKSPERT: Mandy Pettersen synes slike hendelser beviser hvor viktig Eurovision er for samfunnet Foto: Privat

Pettersen refererer spesielt til det russiske bidraget, som også har fått gjennomgå. Låten "Russian Woman», av sangerinnen Manizha, beskyldes for å fremme hat mot menn. Den russiske unionen for ortodokse kvinner går så langt at de krever at låten forbys og at Manizha skal nektes å representere Russland i konkurransen.

I låten oppfordres russiske kvinner til å stå opp for sine rettigheter, samtidig som temaene sexisme, skjønnhet og alder, og presset på å få barn tas opp.

Den russiske etterforskningskomiteen, som gransker store forbrytelser i Russland, sier de har mottatt en forespørsel fra en offentlig organisasjon om å granske Manizhas låt for «mulige ulovlige uttalelser». Ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti har en kilde fra politiet, i etterkant av protestene, uttalt at det ikke ble funnet noen ulovlige uttalelser i sangen skriver The Guardian.

Tror folk vil ta lærdom av slike hendelser

At det oppstår kontroverser rundt enkelte låter i Eurovision er ikke nytt ifølge MGP-general Stig Karlsen. Han tror ikke slike episoder vil påvirke konkurransen.

– Kunst en krevende uttrykksform, der man fort kan tråkke forskjellige mennesker på foten. Det ligger i popmusikkens kultur å utfordre grensene, det som er helt ok for noen, er kanskje veldig støtende for andre og sånn er det.

MGP-GENERAL: Stig Karlsen sier slike hendelser er av liten betydning for konkurransen Foto: Inger Kristine Lee/NRK

Videre forteller han at Eurovision sin visjon om å være en ikke-politisk musikkfest ikke tar skade av slike hendelser.

– Det er et stort fokus på fellesskap og mangfold på tvers av nasjoner. Suksessen bak denne ideen tror jeg i det store og hele overskygger enkelthendelsene som leder til storpolitikk og kontroverser.

Pettersen er enig med MGP-generalen og legger til at hun tror Eurovision Song Contest sørger for større aksept for mangfold i hele Europa.

– Eurovision bringer så mye kunnskap med seg. Jeg mener konkurransen er med på å skape mer åpenhet og aksept. Jeg tror og håper motstanderne tar lærdom av resten av oss når de ser vi ikke reagerer slik på tekstene i det hele tatt, snarere tvert imot – hyller det.