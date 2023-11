– Når jeg går inn på en matbutikk så har jeg et valg om jeg vil kjøpe potetgull, godteri og øl eller om jeg vil kjøpe brokkoli og proteinshake, sier artist Carina Dahl og fortsetter:

– Du må klare å gjøre sånne valg selv.

Hun synes ikke det er opp til en arrangør å avgjøre hva en artist skal spise eller drikke.

TILGJENGELIG OVER ALT: Alkohol er ikke bare lett tilgjengelig i musikkbransjen, men også i resten av samfunnet, sier Dahl. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

38 konsert- og kulturhus i Norge har bestemt seg for å slutte å tilby alkohol på rider.

Dahl: – Eget ansvar

Rideren til Dahl består av energidrikk, ark, tusj og håndklær.

Men den inneholder også alkohol.

Hun liker å ta seg et glass rødvin før hun skal opptre for å senke skuldrene litt.

Likevel er hun tydelig på at hun ikke synes noe om å være synlig beruset på scenen.

– Det å drikke på spillejobb er eget ansvar for hvordan du representerer deg selv og ditt produkt på en god måte. Det gjør jeg helt klart ikke full.

FORSIKTIG MED ALKOHOL: Selv om hun synger festmusikk passer Carina Dahl på å ikke drikke for mye før spillejobb. Her er hun fotografert under deltakelsen i Stjernekamp. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Dahl spiller ofte konserter uten å drikke i det hele tatt. Likevel mener hun at hva man har på rideren bør være opp til artisten selv.

Det er daglig leder i Norske kulturhus, Nina Hodneland, uenig i.

– Voksne mennesker skal absolutt få lov til å ta ansvar for hvor mye de drikker, men ikke på jobb.

– Jeg får ikke et glass når jeg møter på jobb, og det trenger man ikke å skulle få på kulturhus heller, slår hun fast.

Dropper alkohol etter NRK-sak

Norske kulturhus er en interesseorganisasjon for norske konsert- og kulturhus. I dag har de 135 kulturhus som medlemmer.

Tidligere i høst publiserte NRK en sak der flere i musikkbransjen fortalte om det de mener er en usunn alkoholkultur.

Saken fikk Norske kulturhus til å sette i gang en undersøkelse.

Les også Artister forteller om usunn drikkekultur: – Havnet på legevakten med 3,2 i promille

– Vi ville finne ut hvor mange av husene som stryker alkohol fra rider, og hvor mange som kunne tenke seg å begynne med det, sier Hodneland.

GLAD FOR ENDRING: Hodneland er glad for at flere kulturhus slutter med alkohol på rider. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

107 av 135 kulturhus svarte på undersøkelsen.

Av de svarte 46 at de allerede dropper alkohol på rider. I tillegg vil 38 bli med på det.

16 hus har ikke bestemt seg for hva de vil gjøre ennå. Syv vil ikke slutte å tilby alkohol.

Andersen: – Ikke rideren sin feil

I NRKs artikkel tidligere i høst fortalte artist Fanny Andersen om at hun hadde et turbulent forhold til alkohol for noen år siden.

En kveld tok hun med seg hele rideren sin hjem etter å ha spilt på en festival.

Senere drakk hun den alkoholen alene, og endte opp på legevakten med 3,2 i promille.

TOK MED RIDER HJEM: Artist Fanny Andersen pleide å ta med alkohol hun fikk på rideren hjem etter spillejobb. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Fanny er glad for at kulturhusene tar grep, men vil likevel ikke skylde på rideren for situasjonen hun var i.

– Det var ikke rideren som gjorde at jeg fikk et trøblete forhold til alkohol. Jeg hadde et trøblete forhold til alkohol så var rideren der gratis.

– Det var en «match made in heaven», sier hun ironisk.

Konserthussjef: – Kan være vanskelig å si ifra

På Festiviteten Konserthus i Haugesund sluttet de med alkohol på rider i 2009.

Konserthussjef Tom Erik Anfinsen sier at de stort sett opplever at artister har forståelse for dette.

Men han skjønner at det kan være utfordrende å sette ned foten, spesielt for de mindre kulturhusene.

VIL HA ALKOSTOPP: Konserthussjef Tom Erik Anfinsen håper flere konserthus tar samme standpunkt som Festiviteten. Foto: Grethe Nygaard

– Jeg ser at det kan være vanskelig hvis det er en artist som kulturhuset aldri har hatt besøk av, og endelig har de fått napp.

Likevel håper Anfinsen at flere vil kutte ut gratis alkohol, og mener kulturhusene – som ofte er kommunalt eide – bør ta et ekstra ansvar.

Mener en rider skal gjøre ting enkelt

For Carina Dahl er det ikke noe problem å betale for egen alkohol, og hun mener hver enkelt arrangør må få avgjøre selv hva slags ordning de vil ha.

SKAL VÆRE PRAKTISK: Carina Dahl peker på at en rider eksisterer for å gjøre ting lettere for en artist. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Likevel peker hun på at rider skal bidra til å gjøre ting praktisk enkelt for en artist, og at det ofte ikke er butikker lett tilgjengelig når man spiller på små steder.

– Det å gå på handletur hvert eneste sted kommer til å bli mer mas, sier hun og fortsetter:

– Men hvis de heller vil gjøre det sånn at man kan kjøpe alkohol i baren på lik linje som alle andre er det sikkert en løsning det, det bare føles veldig merkelig å gjøre.