Det er to veker sidan Hole kommune bestemte at 22. juli minnestaden skal liggje på Utøyakaia trass i sterke protestar frå naboane.

No har fleire av naboane gått saman med advokat Ole Hauge Bendiksen for å sende klage til Fylkesmannen om vedtaket til reguleringsplanen. I tillegg retter dei søksmål mot Hole kommune. Målet er stoppe minnestad-plasseringa på Utøyakaia.

– Vi kjem til å ta ut søksmål mot Hole kommune med spørsmål om dei i det heile tatt har lov til å reise eit slik monument ut ifrå nabolova. Dette skjer med bakgrunn for dei helsefarane innbyggjarane blir utsett for, seier han.

Advokat Bendiksen meiner at Hole kommune ikkje har gjennomført ei forsvarleg utgreiing av helsekonsekvensane.

RETTER SØKSMÅL: – Dette er ikkje lenger ein minnestad. Dette er ein liding-temastore dimensjonar, skapt for turisme. Det vil skape ei stor psykisk belastning, seier Bendiksen og håpar det kan kome eit større politisk trykk no som det blir sett på helsekonsekvensane. Foto: Rune Fredriksen

Han har gjentatte gongar skrive til Hole kommune at det finst ein reell helsefare for naboane å ha minnestaden så nærme, men har ikkje vorte høyrd.

– Det utgreiingsarbeidet som har blitt gjort er ikkje reelt. Klientane er prega, og eg er ganske bekymra for helsa deira.

Statsbygg stadfesta tidlegare denne veka at bygginga av minnesmerket skal starte i byrjinga av juni, men det håpar saksøkarane nå å setje ein stoppar for.

– Vi skal gjere alt vi kan for at det ikkje blir noko byggestart. At oppstart byggestart uansett må bli utset når vi startar vår prosess ser eg på som ei sjølvfølge.

– Viss nokon er villig til å snakke med klientane mine, og gjere ein realitetsvurdering – for det har Hole kommune ikkje gjort – så har vi ei god sak.

Ikkje overraska

Varaordførar i Hole kommune, Anita Haugland Gomnæs (Sp) er ikkje overraska.

– Vi er ikkje overraska at det blir retta eit søksmål, og er førebudd på at det blir rettssak. Vi har forståing for at innbyggjarane ønsker helsekonsekvensutgreiing.

IKKJE OVERRASKA: Varaordførar i Hole Kommune, Anita Haugland Gomnæs, er ikkje overraska over at fleire av innbyggjarane går til søksmål. Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Sp var eit av partia som stemte imot reguleringsplanen. Dei vil heller opprette eit fond til dei råka under 22. juli-terroren. No ser dei enda større grunn til å gjere nettopp dette.

– Når vi ser dei summane om 300 millionar blir eg meir sikker på at å setje pengane på fond er riktig. Det vil auke livskvaliteten betrakteleg.

Når det kjem til vidare saksframgang kjem dei til å ta omsyn til rettsmyndigheitene og vere lojale til dei.

Fakta om minnestaden på Utøyakaia Ekspandér faktaboks * I 2017 bestemte regjeringa at 22. juli-minnestaden skulle liggje på Utøykaia. * 14. mai 2020 stemte Hole kommune for reguleringsplanen til Statsbygg som blant anna inkluderte plasseringa av minnestaden på Utøyakaia. * Totalkostnaden kan kome opp i 300 millionar kronar. * Det er Skanska som har fått kontrakten på anlegg. Kontrakten har ei ramme på 210 millionar kr * Det er det tyske selskapet Ernst Strassacker som har fått kontrakt på å bygge sjølve minnesmerket. Kontrakten er på 29 mill. kr * Plasseringa er omstridt, og har fått sterk kritikk frå fleire av naboane til Utøyakaia. Dei er bekymra for den psykiske belastninga av å minnestaden så tett på. * Nå går fleire av innbyggjarane til søksmål mot Hole kommune med mål om å endre plasseringa.

– Det er leit

Lisbeth Kristine Røyneland, leiar i Støttegruppen 22. juli, synest det er leit at det blir søksmål.

– Det er på tide at vi alle kjem oss vidare, slik at vi får på plass minnesmerket til 10-årsmarkeringa neste år, seier ho.

LEIT: Lisbeth Kristine Røyneland, leiar i Støttegruppen 22. juli, synest det er leit at det blir søksmål. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

For støttegruppa har det vore viktig å ha minnestaden på Utøyakaia fordi det var der mange kom i land under 22. juli-terroren.

– Vi vil minnast dei 77 som mista livet, dei overlevande og dei frivillige hjelparane som gjorde ein viktig jobb den dagen og redda mange liv.

Men skjøner du at det kan bli belastande for dei som bur så tett på, med tanke på at minnesmerket vart mykje større enn det som var venta?

– Minnesmerket vil bli skjerma, og det blir ikkje stort, men verdig. Dette er jo ein minnestad for framtidige generasjonar slik at vi aldri gløymer kva som skjedde den dagen.