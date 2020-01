NRK ønsker å satse mer på nettbasert stemmeavgivning til de store underholdningsprogrammene. Nå blir alle publikumsstemmer gitt på nett – gratis.

I januar vil «MGP» og «Maestro» være de første programmene som lener seg på innlogging og som ikke vil ha SMS-stemmer.

Hvis du ønsker å avgi din stemme i programmene fremover må du først logge deg inn.

Dersom du ikke allerede har en NRK-bruker må du opprette en bruker først. Når du er innlogget vil du få en liste over årets deltakere som du kan stemme på.

Hver innloggede bruker vil få muligheten til å stemme på sin favoritt. Med en gang du har bekreftet din stemme, er det ingen mulighet for å endre mening eller stemme på flere kandidater.

Når kan jeg stemme?

Det vil ikke være mulig å stemme før programlederne gir beskjed om at avstemningen begynner. De vil også varsle når avstemningen avsluttes.

Selve avstemningene vil du finne på nrk.no/stem eller på forsiden nrk.no under selve direktesendingen.

Hvorfor må jeg logge inn for å stemme?

For å gjøre stemmeavgivningen på nett sikker må vi knytte hver stemme til en egen NRK-bruker. Avstemningen er lagt bak innlogging for å hindre juks eller manipulasjon av resultatet. Vi lagrer ikke informasjon om hvem som stemmer på hva, men vi logger at du har stemt slik at du ikke kan stemme flere ganger per runde.