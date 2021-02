Nå skal Teigens liv på museum

Sara Teigen har allerede satt i gang en auksjon over tingene hans, fordi hun arvet både gjeld og gjenstander. Nå har 99 prosent av alle tingene fått bud og budrunden stanser 24. februar på artistens dødsdag. Men nå kommer det nye budgivere til. For planleggerne av et Teigen-museum vil gjerne sikre seg flere av gjenstandene.

– Det synes jeg bare er helt fantastisk. Pappa ville jo elsket dette, sier Sara Teigen som er imponert over hva fansen og tilhengerne får til. Og hun gleder seg til å besøke et slikt museum.

Både Eik fotballklubb og foreningen Tønsberglivet, ved Charlotte Svensen og Nick Sandberg vil lage Teigen-museum i Tønsberg. De håper det kan åpne til sommeren. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Vil låne ut

Det er Eik Fotballklubb og det som kalles Tønsberglivet, en organisasjon som eies både av kommunen og næringsdrivende, som vil lage et museum over sitt bysbarn.

Jahn Teigen var knyttet sterkt både til fotballaget Eik og byen sin.

– De siste årene lette han etter et sted i Tønsberg. Men det var ikke krefter nok til å gjennomføre det. Nå kommer han jo hjem på en måte, sier Sara Skorgan Teigen.

De som står bak tanken om et museum, håper det kan bli en realitet allerede til sommeren.

Auksjonen over Jahn Teigens ting har ført til at 99 prosent av gjenstandene allerede har bud. Budrundene stanser 24. februar på Jahn Teigens dødsdag. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Fotballsupporter

– Jeg var så heldig å spille i Eik på den tiden Jahn fulgte oss tett. Og han var jo med oss på nesten alle kamper. Det var veldig gøy å reise med Jahn, sier Nick Sandberg som også har bakgrunn som fotballspiller. Nå er han markedsansvarlig for klubben.

Jahn Teigen spilte selv fotball og støttet Eik fotballklubb både i medgang og motgang. Det er derfor ikke så rart at Eik fotballklubb er blant dem som jobber hardt for et museum.

– Tønsberg betød mye for Jahn, sier Nick Sandberg.

Han forteller at de gjerne vil sikre seg mest mulig av gjenstandene som nå auksjoneres bort. For Sara Skorgan Teigen auksjonerer bort rundt 300 gjenstander fra faren. Auksjonen ble åpnet 1. februar og skal blant annet dekke gjelden han etterlot seg. 99 prosent av gjenstandene har nå bud og budrunden avsluttes 24. februar som er Jahn Teigens dødsdag.

– Vi tenker at Jahn Teigen var jo fra Tønsberg. Og det å få tingene hans hit og samle dem slik at folk kan komme hit og minnes ham. Det synes vi er fint da, sier Charlotte Svensen som er omdømmesjef for Tønsberglivet.

Soundtracket i livet

De har lyst til å synliggjøre hvor mye artisten har betydd for byen Tønsberg og håper museet også kan bli en turistattraksjon. De drømmer om at museet også skal ha en scene hvor talenter kan få opptre. De ser også for seg at det kan bli faste arrangementer i museet. Foreløpig har de ikke funnet ut hvilket lokale museet skal inn i.

– Jahn Teigens musikk var soundtracket til livet for mange som vokste opp i Tønsberg, sier Charlotte Svensen. Hun legger til at det nå foregår en innsamling for å realisere museet.