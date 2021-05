FHI og arrangørene planlegger fem testarrangementer i Bergen og Oslo med inntil 5.000 mennesker på hver konsert.

I tillegg skal 15 000 personer delta i en kontrollgruppe som ikke skal gå på konserten. Konsertdeltakerne vil testes med hurtigtest i forkant av konserten og samtlige deltakere vil testes i etterkant av arrangementet. Prosjektet har fått godkjenning fra Regional etisk komité (REK).

Regjeringen åpnet nemlig i dag for at det kan gjennomføres testarrangementer i i samarbeid med store festival- og kulturaktører, blant andre Bergen Live, Øyafestivalen, Palmesus og Norske konsertarrangører.

Regjeringen putter penger på bordet og legger til rette for at konsertene kan gjennomføres.

Slik søker du

– Dette er en veldig fin måte å få testet hvor gode hurtigtestene er, sier fagdirektør for forskning i FHI, Atle Fretheim.

Han er ansvarlig for arrangementet fra FHI sin side.

– Folk kan gå inn på en nettside. Hvis de oppfyller kriteriene så kan de etter en loddtrekning få mulighet til å kjøpe konsertbillett, forklarer Fretheim.

– Når blir dette gjennomført?

– Ganske raskt, det må gjennomføres i løpet av juni, sier han til NRK.

Regjeringen åpner for at det kan gjennomføres testarrangementer i regi av Folkehelseinstituttet og en sammenslutning av store festival- og kulturaktører, blant andre Bergen Live, Øyafestivalen, Palmesus og Norske konsertarrangører, skrives i en pressemelding fra kulturdepartementet.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som skal opptre på konserten.

– Nei, det er ikke klart, sier Frank Nes, daglig leder i Bergen Live som er ansvarlig for arrangementet til NRK.

– Vi har hatt dialog med noen artister og noen har tatt kontakt og si at de vil bidra, sier Tone Østerdal i Norske konsertarrangører.

– Vil billettene koste noe eller blir de gratis?

– Billettene vil koste noe, men ikke markedspris, sier Tone Østerdal i Norske konsertarrangører.

Kan endre antallsbegrensning på konserter fremover

– Det blir et testarrangement i Oslo Spektrum med 5000 mennesker. I første omgang kun et arrangement. Men det skal gjennomføres flere testarrangementer senere, i Grieghallen blant annet, sier kulturminister Abid Raja til NRK.

– Kan dette endre antallbegrensningene du har satt?

– Først må vi se hva dette testarrangementet viser.

– Hvordan vil dette fungere i praksis?

– Alle skal hurtigtestes på vei inn, tester du positivt må du hjem igjen. Tester du negativt kan folk komme inn. Frivillige kan få melde seg til dette, forklarer statsråden.

Statsråden forteller at arrangementet vil koste 27 millioner kroner å gjennomføre. Halvparten skal finansieres av Kulturdepartementet og Helsedepartementet.

Formålet er å undersøke om screening av publikum med hurtigtester reduserer risiko for smittespredning. Forskningsprosjektet vil undersøke om risikoen for smittespredning reduseres i en slik grad at hurtigtesting kan erstatte avstandskravet under arrangementer. Resultatene vil gi nyttig informasjon om hvilken betydning store arrangementer har for smitteutvikling under en pandemi.

Unntak fra reglene

Prosjektet er et direkte resultat av rapporten utarbeidet av den såkalte sommergruppen bestående av arrangører innenfor kultur, idrett og frivillighet som kultur- og likestillingsministeren satte ned før påske.

Regjeringen gir unntak fra covid-19-forskriftens antallsbegrensing, krav om 1 meters avstand og krav om at alkohol kun kan serveres ved bordservering. Det gis ikke unntak fra kravet om at arrangøren skal føre oversikt over dem som er til stede.

– Det forutsettes at kommunene Oslo og Bergen gir tillatelse til at arrangementene kan gjennomføres, understreker helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Etter det første testarrangementet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å gjennomføre de resterende. Vurderingen vil bero på i hvilken grad prosjektet vil kunne gi verdifulle resultater.

Enkelte andre land har gjennomført dette, men ingen har vitenskapelig dokumentert

FHI og Oslo Univeristetsykehuset vil være med å gjennomføre testkonsertene.