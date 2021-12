Musikkquiz med en liten fruktvri

Her er et kjent refreng fra en kjent duett:

🎶 You say either and I say either,

You say neither and I say neither

Either, either neither, neither

.....?.....

You like potato and I like potahto

You like tomato and I like tomahto

Potato, potahto, tomato, tomahto.

.....?..... 🎶

Hvilken linje mangler? Den er også tittelen på denne sangen.