MGP-låtene fra Nord

Fem artister er forhåndsutplukket til finalen i Trondheim 15. februar: Tone Damli, Ulrikke Brandstorp, Akuvi, Didrik & Emil og Sondrey.

Nå er det offentliggjort hvilke fire artister som skal i ilden på lørdag, i den femte og siste delfinalen i MGP.

Hør låtene, og les om artistene her: MGP 2020

Elin & the Woods - «We Are As One»

Tekst og melodi: Robin Lynch, Elin Kåven, Ylva Persson og Linda Persson

Elin & The Woods synger «We Are As One» i MGP-delfinalen. Foto: NRK

Å finne tilbake til røttene ble Robyn Lynch og Elin Klovens musikalske prosjekt da de startet samarbeidet allerede i 2015. «We are as One» er en elektronisk poplåt krydra med litt joik her og der, men utover det er det ikke veldig mye som skjer.

Oppbyggingen er tam og forutsigbar, med en tekst og melodi som er mer treig enn spennende, selv med fin joik.

Terningkast: 3

Jenny Jenssen - «Mr Hello»

Tekst og melodi: Mats Larsson, Jørgen Andson og Jenny Jenssen

Jenny Jenssen synger «Mr. Hello» i MGP-delfinalen. Foto: NRK

Den fine linjen mellom revy og MGP kan ofte bli ekstremt vag. I «Mr Hello» serverer legendariske Jenny Jenssen flåsete swingjazz med en uforskammet kjærlighetslåt. Det lukter ikke kvalitet av dette.

Instrumentene spiller så og si oppå hverandre og krangler om plassen i denne syltynne røra. Det blir for mye greier, og teksten gjør det heller ikke noe bedre i denne tantete skildringen om å finne den rette.

Terningkast: 1

Kevin Boine - «Stem på mæ»

Tekst og melodi: Henning Olerud og Stanley Ferdinandez

Kevin Boine synger «Stem på mæ» i MGP-delfinalen. Foto: NRK

Blir dette enda en låt kritikerne hater, men folket elsker? Kanskje det! Kevin Boine ljomer om et land hvor ingenting er på plass, alt går i dass, men om man stemmer på ham – da ordner det seg.

Ærlig sak, men denne joviale «festsjangeren» ble vi ferdige med etter Vidar Villas «Moren din» i 2018. Jeg gir et pluss for mer lek i produksjonen enn de fleste andre bidrag i år, som gjør dette til et friskt pust, men denne låta går liksom ingen vei.

God stemning er vel og bra, men hva er greia?

Terningkast: 2

Liza Vassilieva - «I Am Gay»

Tekst og melodi: Audun Agnar Guldbrandsen, Stian Nyhammer Olsen, Myrtoula Røe og Liza

Vassilieva

Liza Vassilieva synger «I Am Gay» i MGP-delfinalen. Foto: NRK

Låtskriveren Liza Vassilieva har en lang bakgrunn fra låtskriveri, med hyppige deltakelser i låtskrivercamper, hvor en av de også ble plukket opp av K-popgruppen TWICE.

Vassilieva kan pop, og leverer her en sukkersøt og klisjéfylt låt på ærlig vis. Pakket inn i en dansbar og spretten beat.

Den store fallhøyden her er nok at det kan bli innmari døvt på scenen, da dette heller er en mer klassisk radiolåt enn noe som kan sende oss videre til Nederland.