Mener rap og hiphop slipper kritikk for grovt språk

Låten «Bængshot» av Linda Vindala og King Skurk One ble nylig listet på NRK P3s B-liste etter å ha blitt populær på kort tid. Den har fått flere kommentarer på grov tekst.

– Jeg føler at hvis du er rapper og kommer fra den rette «klikken» i Norge og blir ansett som kul nok av de rette folka så er det uten tvil at de har lavere terskel for hva som kan bli sagt uten at folk sperrer opp øynene, sier Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

– Det blir en slags intern terminologi

– Rapmusikk opererer i en slags parallell virkelighet hvor det er mye prat om dop og

Musikkanmelder i VG, Sandeep Singh, mener at det blir feil å sammenligne låtene «Bængshot» og «Dory». Foto: Gagan Deep Singh Jassal / Privat

kriminalitet og det gjør at det blir en slags intern terminologi, sier Sandeep Singh, musikkanmelder i VG.

Han ser på låten «Bængshot» som en låt som er lesset i ironi.

Thorbjørnsen synes det er rart at NRK P3 slipper så billig unna kritikerne etter at denne låten ble listet. Han sammenligner med kritikken P3 fikk da de spilte russelåten «Dory» av Tix på VG-lista-arrangementet i fjor sommer. Da ble og det også sendt på radio fordi denne låten var på VG-listas egne musikklister.

– Sånne eksempler har jeg sikkert tusenvis av, hvor det ene er greit fordi det blir sett på som bedre kunst, mens det andre ikke er greit fordi de rett og slett ikke liker musikken, mener Thorbjørnsen.

Selv understreker Thorbjørnsen at han ikke har noe imot at P3 lister slike låter og heller ikke noe imot låten «Bængshot». Han mener det ville være å kaste stein i glasshus ettersom han selv lager musikk med grove tekster.

Låten «Bængshot» av Linda Vindala og King Skurk One har fått folk til å sperre opp øynene. Foto: Skjermdump / YouTube

I en intern Facebook-gruppe for folk i den norske musikkbransjen kalt «Bransja prat» ble dette en stor debatt i fjor.

– Når Tix sin låt ble spilt på VG-lista ble den kritisert på denne Facebook-gruppa. Nå savner jeg litt de samme kritikerne nå som «Bængshot» er i rotasjon, spør Thorbjørnsen.

Hiphop har nylig blitt større en rock

– Jeg synes det å sammenligne «Bængshot» med låten «Dory» blir litt rart. Ikke bare har VG-lista en annen målgruppe enn det P3 har, men også låtenes uttrykk er designet for to helt forskjellige aldersgrupper, mener Sandeep Singh og legger til at «Dory» er en referanse til en barnefilm.

Musikksjef i P3, Mats Borch Bugge, understreker at hiphop er en dominerende sjanger på hitlistene. Foto: NRK

Musikksjef i P3, Mats Borch Bugge, kjenner seg ikke igjen i det Thorbjørnsen sier. Han mener hiphop og rap er populært nok i seg selv.

– Det er jo mye rap og hiphop i populærmusikken. Senest denne uken ble det offisielt at hiphop nå er blitt større enn gitarbasert musikk også i USA. Der er det hiphop og urbanmusikken som står sterkest på radio. Dette gjelder også på strømmetjenestene. Vi ser også i Norge at det har blitt en tendens og at det er en sjanger som dominerer hitlistene, sier Borch Bugge.