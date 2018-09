Maria Arredondo gruer seg til Stjernekamp-opninga

Soul er tilbake i Stjernekamp. Laurdag kveld blir det klassikarar gjort kjent av Nina Simone og James Brown, og nyare materiale av Alicia Keys og Jarle Bernhoft. Men først skal artistane opne med Wilson Pickett-klassikaren «Land of 1000 Dances».

– Eg gruar meg litt til opningsnummeret. Dei har lagt inn koreografi som eg synest er litt vanskeleg, seier Maria Arredondo til NRK.

Ho trur ektemannen Torstein Sødal også kjem til å juble når opningsnummeret er vel overstått.

– Han er nok lei all øvinga på song og dans til det nummeret. Eg trur eg har sparka til han nokre gongar, medan eg øver på bevegelsane i senga.

Stjernekamp-artistane skal framføre fellesnummeret «Land of 1000 Dances» i opninga av soul-sendinga. Dette er frå prøvene på Fornebu torsdag ettermiddag. Foto: Helene Amlie / NRK

Kjenner på presset

Arredondo skal framføre balladen «Get Here» av Brenda Russell. men bygd på innspelinga Oleta Adams gjorde i 1991. Adams fekk ein Grammy-nominasjon for sin versjon.

– Eg måtte ha ein song som eg kunne synge med hjartet. Og «Get Here» har ein nydeleg tekst og melodi eg likar.

I løpet av tida i Stjernekamp, har ho fått vise nye sider av seg sjølv i rock og hiphop. Med soulballaden er ho tilbake i eit meir kjent terreng. Men ho er meir nervøs denne helga enn den førre.

– Då eg gjorde rock og hiphop hadde eg lågare skuldrer fordi eg skulle gjere noko nytt og uvant. I soul kjenner eg meir på presset.

Tidligere vinnere av Stjernekamp Ekspandér faktaboks 2012: Rita Eriksen

2013: Silya Nymoen

2014: Nora Foss Al-Jabri

2015: Maria Haukaas Mittet

2016: Knut Anders Sørum

2017: Adam Douglas

Ønsker å kome langt

Alexander Pavelich var sjuk og sleit med stemma under hiphopsendinga førre veke. Men no kjenner han seg betre. Laurdag framfører han den krevjande James Brown-låten «It's A Man's Man's Man's World».

– Dette er ein episk låt, og den ultimate soulballaden for ein mann. Det er eit ganske lågt tempo, men med ein energisk vokal, seier Pavelich.

James Brown gav ut songen i 1966, og nådde 8.-plass på Billboard top 100. Han blei kåra til den 123. beste songen gjennom tidene av magasinet Rolling Stone i 2004.

Under hiphop-sendinga kom Alexander Pavelich seg gjennom Eminem-låten «Lose Yourself» med feber og dårleg stemme. Denne veka er forma stigande og stemma tilbake klar til å tolke James Brown. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Pavelich har studert ved Liverpool Institute for Performing Arts, også kalla «Paul McCartney-skulen», og har skrive og produsert musikk for artistar som Nick Jonas, Marcus & Martinus og Julie Bergan. Han har tidlegare også vore ekspert i EDM i Stjernekamp. No har han lyst til å kome seg langt i årets konkurranse

– Det har vore nokre magiske veker. Eg tenkte først at det berre var gøy å vere med, men no merkar eg at eg er litt besett på å kome meg vidare. Eg blir litt skuffa om eg skulle ryke no.

Dette skal artistane synge på soulkvelden i Stjernekamp: