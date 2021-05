Det var en glad og lattermild gjeng som møtte NRK til intervju over zoom. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi og Ethan Torchio utgjør rockebandet, som fortsatt ikke har landet helt etter seieren i Rotterdam for drøye en uke siden.

– Vi kan fortsatt ikke tro at det skjedde. Det føles helt fantastisk å ha vunnet, sier vokalist Damiano.

Bandet er takknemlig for alt musikkonkurransen har gitt dem.

– Det var utrolig gøy å nå ut til folk som vanligvis ikke ville lagt merke til oss. Eurovision tilbyr så mye forskjellig og har plass til alle. Vi er veldig stolte.

Bandmedlemmene møttes for første gang som studenter på samme videregående skole i Roma i Italia. Den felles drømmen om å kunne leve av musikken førte dem sammen.

– Vi har alltid vært veldig innstilt på at dette skal være jobben vår, og at musikk er hva vi skal jobbe med resten av livet. Musikk var ikke noe vi begynte med kun for moro skyld.

Er halvt dansk

Når det italienske bandet skulle finne et navn, ble bassisten Victoria, som selv er halvt dansk, bedt av kameratene om å kaste ut noen danske ord. Det resulterte i Måneskin.

– Mine danske røtter er utrolig viktig for meg. Jeg besøker Danmark hele tiden og er mye med min danske familie. Jeg snakker også dansk.

Hun er den eneste jenta i bandet, noe hun selv synes bare har vært gøy.

– Jeg vet det ikke er så vanlig med jenter i rockeband, spesielt sammen med andre gutter. For meg har det aldri vært et problem, men jeg vet jeg er heldig, fordi det er ikke så lett for alle kvinner. Jeg håper samfunnet åpner sinnet sitt og begynner å respektere kvinner i rockemiljøet mer.

Bandet startet sin karriere som gatemusikere i Romas gater. Foto: MÅNESKIN

Og det er nettopp det å få folk til å åpne sinnet sitt til nye måter å tenke på, som har vært viktig for bandet hele veien. De har aldri latt seg styre av de tradisjonelle kjønnsnormene. Frontfiguren, Damiano, har fått mye oppmerksomhet på appen TikTok for sitt utseende og stil.

– Det er viktig å uttrykke seg selv, og være den man er. Vi prøver å unngå de klassiske kjønnsnormene, fordi vi føler for å kle oss i det vi liker og ikke bare det som er forventet av oss basert på kjønn. Vi håper det kan inspirere folk til å åpne sinnet sitt for det også.

Kjekkasen legger til at de kjører sin egen stil.

– Det er så klart band og musikere som inspirerer oss, men vi vil ikke kopiere noe som har blitt gjort før. Vi vil at folk i fremtiden skal si «åh, du ligner på Måneskin».

Vil komme til Norge

I disse tider forbereder Måneskin seg på å turnere Italia i vinter. Før spilte de for folk i Romas gater. Nå skal de fylle arenaer i store italienske byer.

– Vi skal spille for over 10.000 folk på de kommende konsertene våre, det er utrolig stort for oss. Når det er sagt, så er det viktigste for bare å få spille. Om det er for nesten ingen eller flere tusen mennesker betyr ingenting.

– Kommer dere til Norge?

– Vi driver faktisk og planlegger turné rundt om i verden nå, og så klart vil vi komme til Norge!

Måneskin er klare for å erobre verden.

– Vi kan vel si så mye at vi hadde ikke sagt nei om Roskilde eller Coachella ringte oss for å høre om vi ville spille på festivalene deres.

Lot seg ikke stoppe av dopinganklagene

Måneskin vant Eurovision med hele 525 poeng. I etterkant av showet gikk en video av det som tilsynelatende skal være frontfigur Damiano som sniffer kokain under sending. Det nektet bandet for og tok frivillig en dopingtest for å motbevise anklagene.

Tok anklagene med knusende ro. Foto: EBU

I en pressemelding fra Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) skriver de at Damiano testet negativt og at det ikke ble brukt ulovlige rusmidler. Damiano selv tok seg ikke nær av anklagene.

– Vi brydde oss aldri så mye om de dopanklagene som kom mot oss, fordi vi visste jo at de ikke var sanne. Hele greia var bare tåpelig og burde aldri ha skjedd. Jeg er glad jeg hadde vennene mine i bandet, som tok vare på meg.