Malerier sensurert på Facebook

«Snømannen»-turistene uteblir

Hollywood-filmen «Snømannen», basert på Jo Nesbøs roman, får ikke flere turister til Norge ifølge flere turistforeninger NRK har vært i kontakt med. I 2016 satset Norge stort på filmen, og ga den 40 millioner kroner i insentivordninger. Målet var å gjøre utenlandske filmprodusenter mer interessert i å filme i Norge. Håpet var også at Harry Hole-fansen skulle strømme til Norge. Harald Hansen i Innovasjon Norge som drifter Visit Norway, mener filmen har hatt lite å si for norgesinteressen. – Vi har ikke sett noen økning i interesse, på grunn av at den ikke ble sett og dels fordi den var mørk og voldelig, sier Hansen. Filmen fikk lunken mottakelse av anmelderne.