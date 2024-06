Psoriasis har alltid vært en del av livet til Malin Angeltveit. Hun fikk sitt aller første utbrudd kun 1,5 uke gammel. Som ettåring fikk hun hudsykdommen konstatert.

– For meg har psoriasis egentlig aldri vært sjenerende å ha. Jeg har alltid vært slik, så jeg tenkte aldri at jeg var annerledes enn andre.

I alle fall ikke før ungdomsskolen. Men da begynte kommentarene å komme. Både fra barn og voksne. Den tiden var tung, forteller 29-åringen.

– En lærer sendte meg ofte i alene garderoben, og folk ville ikke ta på meg. Alle klær jeg tok på meg var fulle av blod fordi psoriasisen sprakk opp om jeg ble dultet borti. Fra jeg var 13–20 år lærte jeg mye om meg selv. Jeg brukte også denne tiden på å finne ut om jeg skulle tillate folk å behandle meg slik på grunn av hvordan jeg så ut.

Angeltveit sier det ofte er voksne med egne barn som kommenterer stygt på innlegg hun legger ut. Foto: Privat

Angeltveit forteller at vendepunktet skjedde i slutten av 20-årene da hun fikk sønnen sin.

– For hvordan skulle jeg klare å ta vare på og være der for sønnen min, om jeg ikke klarte å gjøre dette for meg selv?

Dårligere livskvalitet

I en nylig publisert studie fra USA oppga 73 prosent av deltagerne at de opplever dårligere livskvalitet som følge av en eller annen form for hudsykdom.

For mange fører dette igjen til psykiske lidelser som depresjon og angst. Deltagerne i studien opplevde også stigmatisering i oppveksten, og mange mente at tilstanden førte til mobbing på skolen.

Jon Anders Halvorsen er norsk lege og spesialist i hudsykdommer. Han sier funnene fra USA og Canada ikke er unike.

– Jeg tror resultatene gjenspeiler hva unge i Norge med alvorlig hudsykdom også opplever.

– Burde dekke meg til

I dag er Malin Angeltveit aktiv i sosiale medier. Hun er blant annet med i en kanal på Snapchat og TikTok som heter «Flerefasonger». Dette er en kanal for å vise fram alle kropper og mennesker.

Og her sitter kommentarene løst, sier 29-åringen fra Bergen.

Æsj, du er ekkel – stakkars familien din. Anonym person på sosiale medier

– De fleste går i at jeg burde dekke meg til, eller hvordan jeg tørr å vise meg slik. Noen har skrevet: Håper du ikke får barn så dette sprer seg, sier Angeltveit.

Selv blir hun ikke såret lenger, og har innfunnet seg med at hun har perioder der huden er slik.

– Akkurat som jeg i noen perioder har rødt hår og andre blondt, sier hun.

Alt hun ønsker å oppnå med å vise huden sin fram i sosiale medier, er å lære folk at dette også kan være normalt.

– Kunnskap er makt. Vi velger hva som blir normalisert. Normalisering gir aksept og mindre hat, sier Angeltveit.

Slik kan hud med psoriasis se ut på nært hold. Sårene sprekker ofte opp og begynner å blø. Foto: Privat

Sår og flekker er hverdagen for mange

Elisabeth Bakken er leder i Psoriasis- og eksemforbundet Ung. Forbundet har rundt 300 medlemmer, og de jobber for at barn og unge med ulike hudsykdommer skal få et godt liv.

De har satt i gang en kampanje kalt «#realskin». Dette skal være en motreaksjon til utseendepress og perfekt hud på sosiale medier. De ønsker å vise at syk hud også kan være vakkert.

– Dessverre er det et for stort problem med hets på nett. Når alle streber etter den perfekte, glatte huden, blir flekkete og sår hud ekstra synlig, sier Bakken til NRK.

Selv om det er mye fokus på det naturlige i sosiale medier, så gjelder ikke dette for alle, påpeker lederen. De sliter nemlig med at innlegg blir sletta på grunn av innholdet.

– Ja, sår og flekker kan se guffent ut, men det er hverdagen vår. Det blir feil at det skal sensureres og slettes fordi noen ikke ønsker å se det.

– Mangfold er bra sies det, men da må det også gjelde alle typer hud og mennesker, sier Elisabeth Bakken. Foto: Privat

Oppfordrer flere til å vise hud

Malin Angeltveit opplever også at ting hun legger ut blir fjerna. Noe hun synes er synd. Men 29-åringen mener likevel flere bør vise fram hudsykdommer i sosiale medier.

Kan du værsåsnill å be hun på torsdager slutte å vise fram de sårene sine? Det er ikke akkurat noe koselig å se på. Anonym kilde fra gruppen «Tellonym»

– Huden vår er huden vår. Det er den vi har. Vi har gode og dårlige perioder. Det hjelper å se at vi ikke er alene.

Hun mener det er et bra fokus på akne og problemene det kan medføre, men at det er behov for variasjon.

– Jeg savner oss med psoriasis, eksem, elveblest og så videre. Vi er mange, men hvor er dere? ❤️