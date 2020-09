Mads Hansen deler fra privatlivet: – Håper folk kan like å se flere sider av meg

Mads Hansen er blant annet kjent for sine meningsløse veddemål og bloggerkriger. I låten Sommerkroppen gjør han narr av plastiske operasjoner – et tema 36-åringen lenge har vært kritisk til på Instagram.

Dette er et tema han nok en gang skriver om, men nå i et nytt format – i boken «Min Instastory».

Men denne gangen får vi se flere sider av den tideligere fotballspilleren, som de fleste kjenner best fra VGTV-programmet «Spårtsklubben».

– Jeg er ikke vant til å skrive eller snakke om følelser, og håper at folk kan like å se en annen side av meg. Ikke bare den idioten på Senkveld, Spårtsklubben og Instagram.

Og han legger til at det var vanskelig å skrive om.

– Det som handler om det private var nok vanskeligst å skrive om, fordi det har jeg aldri delt med noen før. Det er ting jeg skriver i boken som selv ikke mine aller nærmeste visste om.

– Jeg skal ikke si som andre bloggere at jeg gråt da jeg skrev det, men det var litt tøft – og flaut.

Han skriver om alt fra hvordan han møtte kjæresten på datingtjenesten Sukker.no, til ting om fotballkarrieren og hans mentale helse. Også om da faren døde i fjor sommer, da 36-åringen nærmest levde et dobbeltliv. Noen rett og slett kjipe ting han har opplevd i livet, som han ikke har fortalt offentligheten.

Dette er første boken til Hansen og trolig siste, sier han.

Ville dele, men styre det selv

– Hvis jeg først noen gang skal fortelle om det, så er det i min egen bok. For der styrer jeg det selv, sier han.

I boken skriver Hansen om det siste halvåret før faren døde. Om da faren hans ble dårligere og dårligere, og samboeren hans ble større og større. Hun var gravid. Og oppi alt dette var det masse jobb.

– Jeg fikk beskjeden «faren din har kreft i spiserøret», en halvtime før et skjult kamera-opptak. Det var vondt da å måtte gå rett på kamera å gjøgle.

Videre forteller han om flyturen til begravelsen.

– Rart også at jeg tre dager etter han døde, måtte sette meg på flyet til Tromsø og skrive et manus for nok et skjult kamera-opptak, samtidig som jeg satte meg på flyet og måtte skrive begravelsestalen, sier han.

Forfatter og forlegger, Erling Kagge har troa på den nye boken til Mads Hansen, det er hans forlag som gir ut boken Kagge håper blir godt lest av Hansens over en halv million følgere på Instagram. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Motpolen til mange bloggere

TV-personlighet Mads Hansen gir nå ut bok. Foto: Heather Ørbeck Eliassen

Mange omtaler Mads Hansen som motpolen til bloggerne. Han uttaler seg ofte om hvordan det som skrives om kropp og helse på flere blogger er skremmende, og har havnet i krangel med flere av dem.

I boken ønsker han å vise sin side. Den er ment som en forklaring på hvorfor han har har opptrådt som han har gjort på Instagram.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med flere av bloggerne som er nevnt i boken, uten å lykkes. Flere vil ikke kommentere.

Ironisk nok har han selv vært kritisk til at bloggere deler mye av privatlivet sitt, og sagt at han selv ønsker å skjerme privatlivet sitt – noe som har blitt mye omtalt i mediene. Senest i juli i et intervju med TV 2. Men nå letter han på sløret selv.

