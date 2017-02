Lady Gaga hylles for Super Bowl-showet

30-åringens pauseshow startet patriotisk på taket av stadion med en framføring av «This Land Is Your Land» og «God Bless America» før hun på spektakulært Batman-vis kastet seg ut over finalearenaen i Houston.

Godt hjulpet av fyrverkeri, flammer og dansere framførte hun en medley av sine låter «Poker Face», «Born this Way», «Telephone», «Just Dance», «Million Reasons» og «Bad Romance».

Forventet angrep

På forhånd hadde ryktene sagt at Gaga ville gå til angrep på USAs ferske president Donald Trump, særlig med tanke på at hun har engasjert seg tungt i saken for homofiles rettigheter.

Dette uteble, men kritikere mener at fremføringen av låten «Born This Way» – som handler om å være annerledes – var et spark til visepresident Mike Pence, som var til stede. Han har markert seg som en motstander av homofiles rett til å gifte seg.

– Vil ikke splitte

Samtidig sa Gaga før helga at hun ikke ville nevne Trump direkte, fordi hun ville at showet skulle framvise USAs storhet, og ikke bruke anledningen til å splitte folket.

– Å si noe splittende vil bare gjøre ting verre. Og det er ikke det jeg vil for landet mitt, sa hun til radiostasjonen 98.5 KLUC i Atlanta, ifølge perezhilton.com

Twitter gikk nærmest i kne som følge av det voldsomme engasjementet Lady Gagas show skapte. Ifølge Twitter ble emneknaggen #PepsiHalftime tvitret 5,1 millioner ganger, ifølge Billboard.

