Kulturprofil-dom ventet i dag

Kulturprofilen i 50-årene, som blant annet er tiltalt for ni voldtekter, nektet straffskyld på alle punkter under rettssaken i mars.

Etter det NRK kjenner til kommer dommen mot mannen mest sannsynlig i dag.

Tror saken er viktig for politiet

Trine Rjukan er bistandsadvokat, og har ofte vært det i overgrepssaker. Denne saken har hun kun lest om i media, men hun tror uansett at dette har vært en viktig sak for politiet:

Trine Rjukan er ofte bistandsadvokat i overgrepssaker, og mener det er viktig at slike saker kommer til retten. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

– Det virker slik for meg. At de har prioritert saken og at de har valgt å bruke mye ressurser på det, det sier noe om at politiet og påtalemyndigheter har ønsket å få iretteført saken.

Rjukan mener det er viktig at slike saker kommer for retten.

– Også for alle de kvinnene som har vært i lignende situasjon og som kanskje ikke tør å anmelde. Da ser de at det nytter, at det faktisk er mulig å nå frem likevel.

Ba om 14 års fengsel

Aktoratet har brukt de fornærmedes forklaringer og likheter i disse forklaringene som bevis. I tillegg er andre vitner og logger fra chatter en del av bevisene. Under rettssaken ba de om 14 års fengsel for mannen.

Fra rettssaken mot kulturprofilen i 50-årene som er siktet for flere voldtekter. Aktor Trude Antonsen til venstre i bildet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Én av de fornærmede kvinnene anklager mannen for å ha voldtatt henne under en festival, da de en natt delte samme seng:

– Jeg sov først, også våknet jeg av at han hadde seksuell omgang med meg. Så ble jeg redd, lukket øynene og latet som jeg sov igjen, sa kvinnen i retten.

Ifølge aktor Trude Antonsen kjenner flere av de fornærmede hverandre, og har vært på fester og nachspiel hos den tiltalte. Det skal det ha vært mye rus, alkohol og bruk av det narkotiske stoffet MDMA på disse festene.

Mener de var med på de seksuelle handlingene

Under rettssaken ba forsvaret om frifinnelse på alle tiltalepunkter.

Tiltaltes forsvarer, Elisabeth Myhre, forklarte at den tiltalte mener de fornærmede har vært deltagende i de seksuelle handlingene.

I tilfellet der han er tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år, mener tiltalte at jenta hadde fylt 16 år.

Advokat Elisabeth Myhre representerer kulturprofilen i rettssaken. Foto: Advokatfirmaet STAFF

– Det er viktig å presisere at retten skal gjøre en vurdering ut fra bevisene som legges frem i retten, og glemme det som har blitt skrevet i media, sa Myhre under rettssaken i mars.

Forsvaret la vekt på at både mediedekningen av denne saken og at flere av kvinnene har snakket sammen før de anmeldte, kan ha påvirket forklaringene.

Tiltalt for ni voldtekter

Ifølge tiltalen er mannen tiltalt for ni voldtekter, og ett tilfelle av seksuell omgang med barn under 16 år. I tillegg er han tiltalt for å ha brukt det narkotiske stoffet MDMA.

Det snakk om til sammen ni fornærmede jenter og kvinner, og voldtektene skal ha skjedd i en periode på flere år mellom 2005 og fram til 2014.