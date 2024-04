Kritisk til mengden av kjendis-barnebøker: – Barn vil først og fremst ha gode bøker

– Barn og unge driter i hvem som har skrevet boka. De er ute etter god litteratur og spennende bøker, sier Steffen Sørum.

Han er faglig leder ved forfatterutdanningen til Norsk barnebokinstitutt som utdanner barnebokforfattere. Sørum mener han ser et økende kjendisfokus, sammenlignet med tidligere:

– Vi har nå studenter hos oss som blir forbigått til fordel for bøker skrevet av kjente ansikter, forteller Sørum.

Steffen Sørum er selv forfatter og har tidligere jobbet flere år i barne- og ungdomsavdelingen til Cappelen Damm.

– Går ut over debutanter

– Jeg er redd for at kjendiser blir prioritert fremfor kvalitet, sier Alexander Løken, leder i foreningen Norske- og ungdomsbokforfattere.

– Det virker som det er en oppadgående trend med kjendisbarnebøker, sier Løken.

Eksempler på barne- og ungdomsbøker skrevet av kjendiser: Ekspander/minimer faktaboks «Edelmot» av Victor Sotberg (Egmont forlag)

«Den lille redde bæsjen» av Kristopher Schau (Kagge)

«Tine og det magiske speilet» av Morten Hegseth (Kagge)

«101 ting å gjøre før du blir voksen» av Mikkel Niva og Nils Petter Mørland (Cappelen Damm)

«Den vesle dachsen» av Tuva Fellman og Ronny Brede Aase (Cappelen Damm)

«Korpset som tok til høyre i stedet for venstre» av Fridtjof Stensæth Josefsen (Cappelen Damm)

«Herman - historier fra en udiagnostisert oppvekst» av Herman Flesvig og Erlend Loe (Bonnier norsk forlag)

«Den store boken om Corny» av Sandra Lyng og Cathrine Sandmæl (Gyldendal)

«Turbotvillingene» av Robert Stoltenberg og Harald Maxmillian Stoltenberg (Cappelen Damm)

Både Alexander Løken og Steffen Sørum understreker at kjente personer selvsagt også kan skrive gode barnebøker, men de frykter at forlagene prioriterer kjendiser fremfor andre.

– Dette går ut over barnebokdebutanter og mindre kjente forfattere, sier Løken.

Alexander Løken er kritisk til den økende trenden av barnebøker skrevet av kjente ansikter. Foto: Cappelen Damm/Moment Studio

TV-ansikter, influensere og komikere

De siste årene er det blitt utgitt flere barne- og ungdomsbøker skrevet av personer som i utgangspunktet er kjent for noe annet enn å være forfatter.

– Det har unektelig blitt flere slike utgivelser de siste årene, forteller litteraturkritiker i NRK, Anne Cathrine Straume.

Straume har hatt ansvaret for å anmelde barne- og ungdomslitteraturen i en årrekke:

– Vi ser tendensen på forlagenes lister over hvilke bøker som kommer hvert år, sier hun.

Forlaget Cappelen Damm har gitt ut flere av barnebøkene som er skrevet av TV-ansikter, influensere og komikere. Som Mikkel Niva, Tuva Fellman, Ronny Brede Aase, Robert Stoltenberg og nå – Fridtjof Stensæth Josefsen.

– Vi ønsker den gode fortellingen, uavhengig av hvem som har laget den, sier Ragnfrid Trohaug, forlagssjef i barne- og ungdomsavdelingen til Cappelen Damm.

Ragnfrid Trohaug mener Cappelen Damm ikke prioriterer barnebøker skrevet en kjendiser. Foto: Cappelen Damm

– Vi gir også ut masse bøker skrevet av mindre kjente barnebokforfattere, så premisset her er feil. Det ene går ikke på bekostning av det andre, sier Trohaug.

Forlagssjefen sier likevel at det er en fordel rent salgsmessig å bruke kjente navn:

– Det er selvfølgelig en kjempefordel ute i markedet med personer som allerede har et publikum og som har vist at de kan kommunisere med folk. Og hvis det finnes noen triks i boka for at enda flere barn og unge kan lese i dette landet, så skal vi selvsagt bruke de triksene.

Forlagene kontakter kjendisene

Komiker Fridtjof Stensæth Josefsen gir ut sin første barnebok denne uken. «Korpset som tok til høyre i stedet for venstre» handler om et korps som går seg vill på 17. mai.

– Det var vanskelig å finne en idé som fungerte som en barnebok. Jeg gjorde flere forsøk, men endte opp med denne, som egentlig var en idé jeg hadde til en sketsj en gang, forteller Josefsen.

Fridtjof Stensæth Josefsen er stolt av sin første barnebok om et korps som går i fullstendig feil retning. Foto: Maria Kleppe Vihovde

Komikeren, blant annet kjent fra NRK-serien «Manndag», forteller at det ikke var han som kontaktet forlaget, men Cappelen Damm som kontaktet ham. En vanlig fremgangsmåte, forteller forlagssjef Trohaug.

– Det går begge veier. Noen ganger kommer de til oss, noen ganger går vi til dem.

Trohaug understreker til slutt at de er opptatt av kvalitet og at de har måttet takke nei til flere bokmanus skrevet av kjente personer som har kontaktet dem – eller som de har kontaktet.