Kongehuset viser ukjente bilder av prinsesse Diana

Dokumentaren heter «Diana, our mother – her life and legacy», og er 90 minutter lang. I dokumentaren viser kongehuset frem bilder fra et privat fotoalbum laget av prinsesse Diana.

PRINSENE: Dette er et av de nye bildene fra prinsesse Dianas album. Her er prins William og prins Harry på piknik. Foto: The Duke of Cambridge and Prince Harry / AP

– Når folk ber meg gi eksempel på hvordan moren vår var, hører jeg bare hennes latter i hodet. Hun hadde den typen latter som var så ekte og viste ren glede i ansiktet hennes, sier prins Harry i dokumentaren ifølge svenske Expressen.

PÅ FERIE: I dette bildet ser vi prinsesse Diana og prins Harry på ferie. Foto: The Duke of Cambridge and Prince Harry / AP

Prinsesse Diana omkom i en bilulykke i Paris for 20 år siden. Da var hun bare 36 år gammel. Diana og hennes kjæreste Dodi Fayed ble jaget av paparazzifotografer. Sjåføren mistet kontrollen på bilen, og de kom utfor en bilulykke.

I HBO-dokumentaren er sønnene hennes pris Harry og prins William svært åpne ifølge produsenten av dokumentaren, Nick Kent.

MED SØNNEN: Dette bildet viser prinsesse Diana og prins Harry. Det er ukjent når bildet er tatt. Foto: HANDOUT / Reuters

– De var veldig åpenhjertige. Vi ville skape en film som prinsene i fremtiden vil vise sine egne barn, og si «slik var vår farmor», sier han til nyhetsbyrået Reuters.

– Hun forstod at det var et liv utenfor veggene på slottet, forteller William i dokumentaren.