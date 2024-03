Prinsesse Kate har fått kreft

– Det har vært et par utrolig tøffe måneder for hele vår familie, sier prinsesse Kate i en video publisert av Kensington Palace.

Prinsessen har fått kreft, sier hun i videoen.

– Dette kom som et stort sjokk, og William og jeg gjør alt vi kan for å prosessere og håndtere dette privat av hensyn til vår unge familien.

Prinsessen sier hun ennå er i et tidlig stadium av kreftbehandlingen. Kreften ble oppdaget da hun var innlagt for en operasjon i mageregionen i januar.

– Det har tatt meg tid å komme meg etter en stor operasjon. Men det har også tatt tid å forklare alt til George, Charlotte og Louis på en måte som er passende for dem, og for å forsikre dem om at jeg kommer til å klare meg.

– Som jeg sa til dem, har jeg det bra. Vi håper dere vil forstå at vi som familie trenger tid, plass og privatliv mens jeg går gjennom behandlingen.

Samtidig sender prinsessen tanker til alle andre som går gjennom en kreftsykdom.

– Ikke mist tro eller håp. Du er ikke alene, sier prinsesse Kate.

Ifølge BBC ble videoen spilt inn på onsdag denne uken. Den britiske kringkasteren og andre medier fikk vite om kunngjørelsen på forhånd.

Les hele uttalelsen fra prinsesse Kate Ekspander/minimer faktaboks Jeg vil benytte denne muligheten til å si personlig takk for alle meldinger med støtte og for deres forståelse mens jeg har kommet meg etter operasjonen. Det har vært noen veldig tøffe måneder for hele familien, men jeg har hatt et fantastisk helseapparat som har tatt hånd om meg, noe jeg er svært takknemlig for. I januar undergikk jeg en større abdominal operasjon i London, og da ble det antatt at tilstanden min ikke var kreft. Operasjonen gikk bra, men tester etter operasjonen viste at det hadde vært kreft der. Helseapparatet mitt anbefalte derfor at jeg burde bli underlagt preventiv cellegiftbehandling, og jeg er nå i et tidlig stadium av den behandlingen. Dette kom selvsagt som et stort sjokk, og William og jeg har gjort alt vi kan for å prosessere og håndtere dette privat, av hensyn til vår unge familie. Som dere kan tenke dere, har dette tatt tid. Det har tatt meg tid å komme meg etter fra operasjonen for å starte behandlingen. Men viktigst har det tatt tid å forklare alt til George, Charlotte og Louis på en måte som passer for dem, og å forsikre dem om at jeg kommer til å få det bra. Som jeg har sagt til dem, har jeg det bra. Jeg blir sterkere hver dag ved å fokusere på det som vil hjelpe meg å bli bedre, i hodet, kroppen og ånden. Å ha William ved min side er en stor kilde til trøst og beroligelse. Det samme er kjærligheten, støtten og godheten som så mange av dere har vist. Det betyr så mye for oss begge. Vi håper dere forstår at vi som familie trenger tid, plass og privatliv, mens jeg fullfører behandlingen. Jobben min har alltid gitt meg en dyp følelse av glede, og jeg gleder meg til å komme tilbake når jeg kan. Men for nå må jeg fokusere på å bli helt bra. Jeg tenker også på alle hvis liv har blitt påvirket av kreft. For alle som står overfor denne sykdommen, i hvilken som helst form, vær så snill, ikke mist troen eller håpet. Du er ikke alene.

Kong Charles: – Stolt

Kong Charles har selv vært åpen om at han har fått en kreftdiagnose.

Buckingham Palace sier i en uttalelse at kong Charles er stolt over prinsesse Kate for at hun tør å snakke så åpent som hun har gjort.

Kong Charles har selv en kreftdiagnose, og sender varme tanker til prinsesse Kate og familien. Foto: AP

Kongen har vært i tett kontakt med prinsessen de siste ukene, ifølge Buckingham Palace. Kongen og dronningen vil fortsette å gi deres kjærlighet og støtte til hele familien i denne tøffe tiden, heter det i uttalelsen.

Kensington Palace kommenterer ikke hva slags type kreft det er prinsesse Kate har fått.

Prinsessen vil gjenoppta sine offentlige forpliktelser så snart helseapparatet rundt henne gir klarsignal. Prins William vil fortsette å balansere sine offentlige forpliktelser og hensynet til familien, som han har gjort siden januar, sier Kensington Palace.

– Stor tragedie

– Dette er først og fremst en stor tragedie for Kate og hennes nærmeste familie, selvfølgelig, sier NRK-korrespondent i London, Gry Blekastad Almås.

– Nyheten om hennes kreftdiagnose skaper sjokkbølger over hele Storbritannia og andre steder i verden, og reaksjonene kommer fra politiske ledere i alle partier.

Almås sier statsminister Rishi Sunak nå tar et oppgjør med de som har bidratt til å spre rykter og spekulasjoner om hva som skjer med prinsessen av Wales.

– Synd at hun presses

Trond Norén Isaksen er ekspert på det britiske kongehuset. Han har sett videoen som Kensington Palace publiserte fredag kveld.

– Vi får håpe det går bra med henne, selvfølgelig. Ut fra det hun sa, ser det ut til at det er en tilstand som gir grunn til håp. Hun gjennomgår cellegiftbehandling. Det er positive nyheter, sier Isaksen til NRK.

Trond Norén Isaksen synes det er synd at prinsesse Kate ser ut til å ha blitt presset til å offentliggjøre private helseopplysninger. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Han sier dette viser hvor galt det kan gå om ikke et kongehus er åpne om livet til medlemmene.

– Dette er nesten et skrekkeksempel på hvordan det går når kongehuset ikke er åpne om helsetilstanden til viktige medlemmer av kongehuset, sier han, og sammenligner med det norske kongehuset:

– I Norge gir alltid slottet mye informasjon om kongens sykdommer, og forklarer hvorfor han er lagt inn. Når man ikke gir info, åpner man jo for at folk spekulerer og trekker egne konklusjoner. I dette tilfellet har dette tatt helt av med konspirasjonsteorier.

Prinsesse Kate i videoen publisert av Kensington Palace fredag kveld. Foto: AP

Isaksen synes det er synd at prinsessen presses til å dele informasjon om seg selv han tror hun i utgangspunktet ikke ønsker å dele.

– Det kan man skjønne. Hun er ikke statsoverhode – hennes helse er ikke et offentlig anliggende på samme måte som helsa til et statsoverhode. Det har vist hvor vanskelig det er for medlemmer av det britiske kongehus å holde ting privat.

Det hvite hus: Varme tanker til Kate

Det hvite hus i USA sender varme tanker til prinsesse Kate etter offentliggjøringen av kreftsykdommen.

– Vi er svært lei oss for nyheten, heter det i en uttalelse.

Statsminister Rishi Sunak sier prinsesse Kate har støtte i hele landet, og ber om privatliv for henne og familien. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Storbritannias statsminister Rishi Sunak sier at prinsessen nå trenger privatliv. Hun må få fokusere på behandling og å bruke tid med familien, sier Sunak.

– Prinsessen av Wales har kjærlighet og støtte i hele landet, sier Sunak.

– Overbevisende og trygg

– Selv om det var overraskende nyheter, har man jo spekulert i om det kanskje var kreft som var årsaken til at hun ikke ønsket å gå ut med dette i offentligheten før nå.

Det sier Erik Mustad, førstelektor og Storbritannia-ekspert ved Universitetet i Agder.

– Jeg synes hun fremstod nokså overbevisende og trygg og god i rollen i videoen. Det er klart hun ville fortelle dette til barna, og la det synke inn der, før hun gikk ut i offentligheten, sier Mustad.

Erik Mustad sier det allerede hadde versert teorier om at prinsesse Kate hadde fått kreft. Foto: NRK Sorlandet

Han understreker at kongehuset ikke er pliktig til å gå ut med noe slags informasjon.

– Men det var nok et ønske fra hoffet på Kensington Palace, også etter dette bildet, og operasjonen i januar, å fylle dette informasjonsvakuumet, sier Mustad.

Offentliggjør etter rykteflom

Offentliggjøringen av prinsessens helsetilstand kommer etter at det har florert av rykter de siste månedene.

I januar ble prinsesse Kate lagt inn og operert på et sykehus i London. Informasjonen som kom fra Kensington Palace var da at hun hadde hatt en vellykket operasjon i mageregionen og trengte hvile etter det to uker lange sykehusoppholdet. Det var ventet at hun ikke kom til å opptre offentlig igjen før over påske.

Tidligere i mars trakk flere nyhetsbyråer tilbake et bilde av prinsesse Kate og hennes tre barn da det ble klart at bildet var manipulert. Hun innrømmet å ha «eksperimentert med redigering».

Det satte for alvor fyr på ryktene om hvordan det egentlig står til med prinsessen av Wales.

Les Urix forklarer om stormen rundt prinsessen:

Siden kunne britiske The Sun og kjendisnettstedet TMZ sampublisere en video av det som skal være prins William og prinsesse Kate utendørs på et marked.

Senere sa derimot TMZ-personlighet Charles Latibeaudiere at han hadde begynt å tvile på om det virkelig var Kate i videoen.

Hør siste episode fra Oppdatert om «Kate-gate», publisert før kreftdiagnosen ble kjent: