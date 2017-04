– Kjære Knut. Som gammel journalist burde du visst at denne nyheten kunne vi vært foruten.

Slik avsluttet Torkjell Berulfsen sin minnetale for Knut Borge. De to jobbet sammen i flere år, blant annet i programmet «Borgulfsens Betasuppe».

Familie, venner og kolleger var til stede fredag, da Borge ble bisatt fra Haslum krematorium i Bærum. NRK-profilen gikk bort natt til søndag 9. april, 67 år gammel.

Jazzsanger Hilde Louise Asbjørnsen var til stede under seremonien. Hun forteller at det har vært en vond dag.

– Jeg tror Knut trivdes godt i denne stunden. Jeg tror han satt på bakerste rad og vugget med. Jeg tror Knut snakket seg inn i hjertene til alle som hørte han. Dette var altfor tidlig, og et stort tap for landet vårt, sa Asbjørnsen etter bisettelsen.

BISATT: Familie, venner og kolleger var til stede da Knut Borge ble bisatt fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I Knuts ånd

I tillegg til Berulfsen, holdt også bror Einar Borge og barndomsvenn Knut Jevnaker minnetaler under seremonien.

– Dette er en seremoni i Knuts ånd. Det gjør meg rørt, sa Einar Borge, Knut Borges storebror.

Borge ble minnet som en kjær bror, venn, kollega og musikkelsker.

Og musikken fikk stor plas si sermonien, som ble åpnet med låten «Hei Knut», fremført av Lars Klevstrand.

Einar Borge holdt den første minnetalen. Han fortalte om et nært brorskap gjennom 67 år, og en lillebror som i barndommen stadig snek seg inn på rommet hans for å lytte til plater.

– At han senere skulle gjøre hobbyen til en levevei var det ingen i familien som visste. Det er imponerende og delvis uforståelig at han klarte å tilegne seg så mye kunnskap om musikk, sa storebroren.

Dypt savnet

Både Berulfsen og barndomsvenn Knut Jevnaker trakk frem Borges humoristiske sans i minneordene.

– Hans varemerke var velplassert vidd. Han gikk aldri over streken og såret aldri noen. Han kunne trollbinde og få frem krampelatter bare ved å beskrive en tur med trikken, sa Berulfsen.

Også Jevnaker mintes en kjær og morsom venn.

– Du var i høyeste grad et nytelsesmenneske. Ikke bare med mat og drikke, men en livsnyter som satt stor pris på venners selskap. Og vi lo så vi fikk mageknip og datt av stolen, sa Jevnaker.

– Nå er du fri for plager, og gjenforent med din kjære Tone. Nå kan du lage nye programmer og kalle det «Pearls from heaven». En dag sees vi igjen. I mellomtiden kan jeg si at du er dypt savnet her nede, avsluttet han.