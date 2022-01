Lørdag kveld er det tid for den andre delfinalen av Norges største musikkshow.

Landet rundt er fans klare for å stemme på hvem de mener burde få æren av å representere Norge i Eurovision Song Contest i Torino, Italia.

Men det er ikke bare fans som ser frem til å plante seg foran TV-en på lørdag.

For MGP tiltrekker også bettingentusiaster.

På like linje med fotball og andre idretter, satser folk penger på hvem de tror vinner.

Elsie Bay synes det er gøy at hun er bettingselskapene favoritt men lar seg ikke påvirke for mye av det. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Betting er ulovlig i Norge, men mange velger likevel å spille via selskaper i utlandet. Og det gir en indikator på hvem folk tror vinner i år.

Elsie Bay og hennes låt «Death of Us» troner trygt på toppen av oddsen over mulige vinnere.

Noe artisten selv synes er veldig gøy.

– Det betyr at folk liker låten, som kanskje er det aller viktigste, sier hun.

Men er det sånn at favoritten alltid vinner?

Ende Fagervold er skribent for ESCNorge. Foto: Privat

Nei, forklarer Endre Fagervold i ESCNorge.

– Jeg vil kalle oddsen mer for en indikator.

Han trekker frem MGP 2017 som et eksempel.

JOWST og Aleksander Walmann stakk av med seieren med låten «Grab the Moment».

Men på oddsen til bettingselskapene, lå de nederst.

– Man har sett at oddsen har stemt veldig ofte, men samtidig ikke, forklarer Fagervold.

JOWST vant MGP i 2017 og ble dermed Norges representant i Eurovision. Foto: Julia Marie Naglestad

8 av 14 riktige

Siden 2007 har bettingselskapene kåret riktig Eurovision vinner 8 av 14 ganger.

Ser man tilbake på oddshistorikken er det fortsatt et stort sprik i hvor riktig selskapene tar fra år til år.

I 2007 var det Sveits og DJ BoBo som var bettingselskapenes favoritt til å vinne Eurovision.

Men DJ BoBo kom seg ikke engang til finalen når konkurransen gikk av stabelen.

Og i 2014 var ikke Østerrike og Conchita Wurst å se på oddsens topp 15.

Men Conchita Wurst endte til slutt med å vinne hele konkurransen med låten «Rise Like a Phoenix».

Conchita Wurst etter seieren i Eurovision i 2014. Foto: Thomas Hanses / EBU

I 2019 traff bettingselskapene langt bedre.

De traff på alle fem landene som til slutt endte på topp 5-listen i konkurransen.

– Tror du oddsen har noe betydning for det endelige resultatet?

– Det er jo med å hjelpe at folk skal få øynene opp for de låtene i forkant av konkurranse, sier Fagervold.

Tar ingenting for gitt

Til tross for at hun er bettingselskapenes favoritt, lar Elsie Bay seg ikke påvirke for mye av det.

– Selv om jeg er favoritten akkurat nå kan alt endre seg når stemmene kommer inn den 19. februar.

Elsie Bay mener det er mange sterke artister og sanger som er med i årets utgave av MGP.

– Stemmene er viktigere enn hvem bettingselskapene mener er favorittene.

Andre delfinale finner sted lørdag 22. januar 19:50 på NRK1 og NRK TV.