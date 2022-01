Artistene ble presentert i en pressekonferanse, og alle låtene ble tilgjengelig for lytting på strømmetjenester kort tid etterpå.

Gjennom fire delfinaler, én «siste sjanse» og én finale, skal artistene konkurrere om å vinne MGP og æren av å representere Norge i Eurovision Song Contest i Torino, Italia.

Første delfinale finner sted lørdag 15. januar 19:50 på NRK1 og NRK TV. Sendingene blir ledet av Kåre Magnus Bergh, Annika Momrak og Mikkel Niva.

I høst kunne MGP-general Stig Karlsen fortelle at man kunne vente seg det sterkeste feltet av vokalister i konkurransen noen gang.

– I all beskjedenhet, nivået er skyhøyt! Det hjelper ikke med gode låter, om man ikke har artister som kan levere dem, sa Karlsen i intervjuet.

Disse deltar i MGP 2022

Finale

Disse deltar i finalen, 19. februar

NorthKid

Subwoolfer

Christian Ingebrigtsen

Anna-Lisa Kumoji

Elsie Bay

NorthKid «Someone» Tekst og melodi: Helge Moen, Alex Charles, Sandra Lyng og Jim Bergsted Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

NorthKid er et nordnorsk popband frontet av Bilal Saab, som sjarmerte seg inn i mange norske stuer da han vant Stjernekamp i 2019.

Med sin opprinnelse fra Alta og Hasvik er NorthKid muligens verdens nordligste boyband, og nå går de all-in for å ta Norge med (nordnorsk) storm og vise seg verdig en plass i Eurovision Song Contest i mai.

Ved siden av Bilal består bandet av Helge Moen, Håkon Guttormsen, Sebastian Willassen og Vegard Olaussen.

Musikkglede, lekenhet og aksept er viktige verdier for bandet i alt de gjør, noe de også håper å vise gjennom sin deltagelse i Melodi Grand Prix.

Subwoolfer «Give That Wolf a Banana» Tekst og melodi: Keith og Jim Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Brødrene Keith og Jim møttes for 4,5 milliarder år siden, da månen var en egen planet. Siden da har de erobret hver eneste planet i universet med musikken sin, og er dermed det største bandet i galaksen – noensinne.



Den 20. juni 1969 dalte profeten Neil ned fra himmelen. De kalte han for «mannen med de sterkeste armene». Han lovet å hjelpe Keith og Jim med å bli superstjerner på jorden.

Han skulle komme og hente dem når de hadde skrevet den beste sangen i hele universet. Neil kom dessverre aldri tilbake, men Subwoolfer fikk tak i DJ Astronaut og har nå kommet seg til Jorden.

Nå skal de lete etter Neil, og ta den musikalske tronen med sangen «Give the Wolf a Banana». Dette skal de få til ved å opptre på den mest prestisjefulle scenen på hele jorden: MGP Norge 2022.

Christian Ingebrigtsen «Wonder Of The World» Tekst og melodi: Christian Ingebrigtsen, Michael Hunter Ochs og Henrik Tala Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Christian Ingebrigtsen er en folkekjær artist med lang fartstid innen musikk. Han har toppet hitlistene med egne soloprosjekter, men er mest kjent for sin innholdsrike karriere som en del av den verdenskjente popgruppen A1.

Sammen har de vunnet en Brit Award, en MTV Award, hatt ti singler på topp 10 i Storbritannia og solgt over 10 millioner fysiske album.

Ved siden av artistkarrieren er Christian en travel låtskriver og produsent for en rekke artister. Han var blant annet med på å skrive MGP-låta «Attention» som Ulrikke Brandstorp gikk til topps med i 2020. I tillegg har han vært låtskriver på intet mindre enn fire låter som har endt på 2. plass i den norske og finske finalen.

Christian kan også vise til en karriere som skuespiller og foredragsholder. I 2021 slapp han albumet «Vinger», sitt første album på norsk.

Anna-Lisa Kumoji «Queen Bees» Tekst og melodi: Olli Äkräs, Alan Roy Scott, Elsbeth Rehder og Anna-Lisa Kumoji Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Anna-Lisa (32) fra Asker/Drammen er utdannet på Bårdar-akademiet og har mange års erfaring som profesjonell sanger, skuespiller, dubber og musikalartist.

Blant annet har hun hatt roller i «The Book of Mormon», «Flashdance» og er nå aktuell i rollen som Anita i «West Side Story». Hun har også hatt flere film- og TV-roller og er stemmen i en rekke filmer.

I 2019 ble hun finalist i «All Together Now» på TVNorge, og ikke minst gullfinalist i Melodi Grand Prix med låta «Holla» samme år. I fjor var Anna-Lisa å se i Stjernekamp og vakte stor begeistring hos anmelderne.

Nå er hun igjen klar for den store MGP-scenen som gav henne det store gjennombruddet som artist i 2019.

Elsie Bay «Death of Us» Tekst og melodi: Elsa Søllesvik, Jonas Holteberg Jensen og Andreas Stone Johansson Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Elsa Søllesvik (25) fikk sitt gjennombrudd allerede som 17-åring med popsuksessen Elsa & Emilie. For låtskriveren fra Haugesund var dette starten på en reise som skulle lede til blant annet by:Larm, P3-listing, Lindmo og VG-lista.

Som artist skriver hun alle låtene sine selv, i tillegg til å skrive låter for andre. Elsa har skrevet og synger introlåten til den koreanske TV-serien «The Queens House», som hadde premiere i høst.

Dette ved siden av bachelorstudiet i rettsvitenskap. Elsa ble i 2014 nominert til Spellemannprisen med albumet «Endless Optimism», som har gitt lyd til TV-serien SKAM, og som sammen med albumet «Kill Your Darlings» har strømmet over 30 millioner ganger på Spotify.

Hun har også skrevet låten «Witch Woods» som gikk til finalen i MGP i 2021 og «Hammer of Thor» som er med i årets sesong. Nå tar Elsa det første skrittet på veien mot nye mål med lanseringen av soloprosjektet: Elsie Bay.

Første delfinale

Disse deltar i første delfinale, 15. januar

Mira Craig

Frode Vassel

TrollfesT

Eline Noelia

Mira Craig «We Still Here» Tekst og melodi: Mira Craig og Bård Berg Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Mira Craig (39) er en etablert artist og låtskriver fra Oslo.

Hun har blant annet skrevet den norske vinnerlåta fra Melodi Grand Prix i 2008, «Hold On Be Strong», som ble sunget av Maria Haukaas Mittet. Det var den aller første låta Mira skrev som 15-åring, og den fikk en sterk 5. plass i Eurovision.

Selv debuterte Mira som artist med singelen «Boogeyman» i 2005, og har siden hatt flere topplasseringer på VG-lista. Snoop Dogg fattet interesse for den norske musikeren på Quartfestivalen i 2005, og har brukt hennes «Dinner in Bed» på samleplaten «Welcome to tha Chuuch: The Album».

Hun har vært nominert til flere Spellemannpriser, Alarmprisen og MTV Europe Music Awards. Opp gjennom karrieren har Mira jobbet med store internasjonale artister og produsenter, og har spilt for over 100 000 mennesker i inn- og utland. «We Still Here» er første singel på hennes kommende album nummer syv.

Frode Vassel «Black Flowers» Tekst og melodi: Frode Vassel, Benjamin Larsen, Niklas Rosström og Celine Alette Pedersen Breivoll Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Frode Vassel (40) er født og oppvokst utenfor Bergen, men har halve livet vært bosatt i Oslo.

Han har reist rundt i Europa og stått på Eurovision-scenen med JOWST i Kiew (2017), Rybak i Lisboa (2018) og hjalp KEIINO fram til seier blant publikumsstemmene i Tel Aviv 2019. Nå er det Frodes tur til å stå i rampelyset.

Frode Vassel er for øvrig en svært erfaren artist som har sunget med en lang rekke kjente norske artister som Ylvis, Maria Mena og Åge Sten Nilsen, og har solid solisterfaring og musikalsk bakgrunn.

Våren 2021 så vi ham i The Voice. Som far til tre i en tid med klimakrise skal Frode nå legge all sin kraft i låten «Black Flowers».

TrollfesT «Dance Like a Pink Flamingo» Tekst og melodi: Eirik Renton og Jostein Austvik Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

TrollfesT så dagens lys i 2003 da en gjeng så seg lei av tilgjengelig festmusikk. De tok så saken i egne hender, og resten er historie.

Med en forkjærlighet for metall og musikk fra Balkan-området, benytter de seg av instrumenter som saxofon, trekkspill og synther som blandes sammen med et ekstremt uttrykk.

Den siste avgjørende ingrediensen er en stor dose galskap og humor, og resultatet blir noe de kaller «True Norwegian Balkan Metal». Med denne formelen har TrollfesT turnert over store deler av verden siden 2007 og gitt ut åtte album.

Bandet leverer forrykende konserter med massevis av publikumsinteraksjon, der alt er lov så lenge det er gøy og låter fett. Nå er folkemetall-oktetten klare for Melodi Grand Prix med et nytt konsept der flamingoene er på vei til å ta over verden.

Eline Noelia «Ecstasy» Tekst og melodi: Eline Noelia Myreng, Audun Agnar Guldbrandsen og Tea Megaard Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Eline Noelia Myreng er en 22 år gammel artist og låtskriver fra Tønsberg. Hun kommer fra en svært musikalsk familie, noe som naturlig nok har satt preg på hennes egne drømmer.

Det startet med kristenpop og barnealbum, men hun beveget seg etter hvert inn i vanlig pop. Som artist lar Eline seg inspirere av 2010-tallets vågale og catchy pop, men også legender fra 90-tallet.

Eline har jobbet med musikk på fulltid i flere år, blant annet som sanger i eventbransjen med høyt volum. Hun har også brukt betydelig med tid i studio. Da Tønsberg-jenta studerte popmusikk på Limpi begynte det å løsne for alvor og hun ble blant annet kjent med produsenten Audun Agnar Gulbrandsen.

«Ecstasy» er et resultat av deres første studio session sammen og ble starten på et større prosjekt.

Andre delfinale

Disse deltar i andre delfinale 22. januar

Lily Löwe

Steffen Jakobsen

Farida

Daniel Lukas

Lily Löwe «Bad Baby» Tekst og melodi: Lill Sofie Wilsberg, Trond Holter og Victoria Land Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Lily Löwe (Lill Sofie Wilsberg) er en 26 år gammel artist, låtskriver og stylist fra Eidskog. De siste årene har hun vært bosatt i Oslo. Musikken hennes er forankret i melodisk hardrock, men strekker seg over flere sjangere som metal med innslag av pop og punk.

Gjennom kontraster mellom lydbildet og det visuelle bryter musikken hennes forventninger man kan ha til sjangeren, og skaper sitt eget unike univers. Lily Löwes musikalske forbilder er blant annet Rammstein og Lady Gaga.

Lily Löwe jobber også som kostymedesigner og makeup artist på en rekke produksjoner, og er blant annet gullrutenominert for sitt arbeid med NRK-serien Rådebank.

Nå er hun klar for sin debut på den store scenen i Melodi Grand Prix, og slipper i disse dager også sitt første album. Med seg på scenen har hun Trond Holter, Marius Viken og Bernt Jensen.

Steffen Jakobsen «With Me Tonight» Tekst og melodi: Mats William Wennerberg og Nicolai Herwell Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Steffen Jakobsen (31) er en Countryartist og låtskriver fra Grimstad som har drevet med musikk siden han var liten, og opptrådte for første gang på bedehuset. Steffen ble kjent for TV-seerne da han kom på 3. plass i Idol 2013.

Hans fremførelse av «Your Man» ble kåret til årets beste «Idol-øyeblikk». Steffen Jakobsen gav ut sitt første album «My beginning» i 2009 som solgte til gull. I 2013 kom hans andre album «Six Strings Love Affair» med kjente låter som «Music Man» og «What She Wants».

Den store drømmen er å opptre på radioprogrammet «Grand Ole Opry» i Nashville. Men først er Steffen Jakobsen med den dype stemmen klar for å vise seg fram for et større norsk publikum i Melodi Grand Prix.

Farida «Dangerous» Tekst og melodi: Farida Bolseth Benounis, Rasmus Simon Vedvik Thallaug og Atle Pettersen, Peter Newman og Hannah Dorothy Bistow Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Farida Bolseth Benounis (31) har oppnådd mye siden karrieren tok fart i 2016. Hun fikk god omtale fra blant annet Billboard og MTV da hun slapp sine to første singler «Three Weeks» og «Solo Ride» med en måneds mellomrom.

Farida har spilt på by:Larm to ganger og vant den gjeve prisen «Årets forbilde» i 2016. Hun har også spilt på Øyafestivalen. Andre høydepunkter er at hun har vært support for verdensstjernen Dua Lipa og spilt på festivaler som South by Southwest i Texas.

I 2020 ble hun listet på NRK P3 fem ganger, og singelen «Do About It» ble trukket frem som ukas beste på samme kanal.

I september 2021 ble hun finalist i «The John Lennon Songwriting Contest» i New York med samme låt.

Daniel Lukas «Kvelertak» Tekst og melodi: Daniel Lukas Kalelic og Are Næsset Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Daniel Lukas Kalelic er en 23 år gammel artist og låtskriver fra Ellingsrud i Oslo. Han kommer fra en musikalsk familie og har holdt på med musikk så lenge han kan huske.

Han stod på scenen for første gang under MGPjr i 2013 med låten «Tiden går fort». Og det gav mersmak. I 2018 var han klar for å prøve lykken i Idol, der han blant annet imponerte dommerne med en egenkomponert låt.

Året etter vant han talentkonkurransen H&M Loves Music og opptrådte på Vulkan sammen med flere etablerte norske artister. Musikken betyr mye for ham og har hjulpet ham gjennom vanskelige perioder i livet.

Daniel har tidligere jobbet som svømmeinstruktør og jobber i dag som selger. Den store drømmen for Daniel er å kunne jobbe med musikk på fulltid. Nå er han derfor mer enn klar for den store MGP-scenen med en låt på norsk.

Tredje delfinale

Disse deltar i tredje delfinale, 29. januar

Mari Bølla

Oda Gondrosen

Sturla

Vilde

Mari Bølla «Your Loss» Tekst og melodi: Lars Horn Lavik, Morten Franck og Mari Eriksen Bølla Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Mari Eriksen Bølla (17) fikk sin første introduksjon til artistlivet da hun som 10-åring kom på 3. plass i den eneste sesongen av Idol Junior på TV 2. Etter dette fikk hun mulighet til å stå på små og store scener, alene og sammen med andre artister.

I 2020 tok Mari hele Norge med storm da hun – som tidenes yngste – vant Idol, kun 15 år gammel. Bryne-jenta har vært aktiv innen sang, formidling, dans, teater og skapende virksomhet hele livet. Musikken har alltid vært Mari sitt fristed, der hun kan uttrykke alle følelser. Den unge artisten jobber mye med låtskriving og har funnet sin særegne stil som artist hvor låter med sterke og personlige budskap er i fokus.

Etter seieren i Idol 2020 slapp hun vinnerlåten «Now That I Found You», og etter det har hun sluppet både en julelåt og den drivende poplåten «Not That Girl». Nå har hun flyttet til Oslo for å satse for fullt på artistkarrieren.

Oda Gondrosen «Hammer Of Thor» Tekst og melodi: Morten Franck, Elsa Søllesvik, Torgeir Ryssevik og Oda Kristine Gondrosen Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Oda Gondrosen er en 25 år gammel artist og låtskriver fra Gressvik utenfor Fredrikstad. Som 16-åring meldte hun seg på Idol, etterfulgt av The Voice i 2015, men hun følte seg for ung og synes det var vanskelig å komme noen vei med musikken etter dette.

Oda la derfor musikkdrømmen på hylla i fire år og utdannet seg til sykepleier. Etter å ha jobbet noen år med mennesker i livets siste fase bestemte Oda seg for å satse på artistdrømmen mens hun enda har mulighet.

Våren 2020 gav Oda musikkonkurranser en ny sjanse og takket ja til å delta i Idol for andre gang. Etter å ha gitt dommerne gåsehud uke etter uke, kom Oda helt til finalen og endte på en tredjeplass. Nå er det ingen vei tilbake for Oda som satser for fullt på musikken.

Å få delta i Melodi Grand Prix har stått høyt på Odas ønskeliste i mange år og er en drøm som går i oppfyllelse. Nå er scenen hennes med låta «Hammer Of Thor».

Sturla «Skår i hjertet» Tekst og melodi: Sturla Fagerli Larsen Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Sturla Fargerli Larsen er en 27 år gammel artist fra Trøndelag, som i ti år har gitt ut poplåter på trøndersk. Reisen startet under kulturkveldene på ungdomsskolen i Orkdal kulturhus, til flere utsolgte hus i Norge de siste årene.

I 2020 gav han ut «Som Ingen Andre» sammen med Hanne Mjøen. Singelen «Kanskje Du Kan Vær Mitt Paradis» var A-listet på NRK P1 i flere måneder, samtidig som de resterende låtene på EP’en roterte på NRK P3.

Sturla jobber til daglig på det lokale smelteverket i Orkdal. Han trives med å sjonglere mellom smelteverket og artistkarrieren og mener at det setter positive spor i musikken. Nå er Sturla klar for å gjøre seg kjent for et større publikum i MGP.

VILDE «Titans» Tekst og melodi: Vilde Johannessen, Ben Adams og Sindre Timberlid Jenssen Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Vilde Johannessen er en 26 år gammel artist og låtskriver fra sommerøya Tjøme i Vestfold. Etter å ha fullført en bachelorgrad i musikk ved den anerkjente musikkskolen LIPA i England, flyttet hun til Oslo i 2018 for å satse på artistkarrieren.

På samme tid gav hun ut sin første singel, «Get You», og har siden den gang gitt ut syv låter på eget plateselskap. Artisten har de siste årene også skrevet for andre artister i både inn- og utland, blant annet Stina Talling.

Blant høydepunktene i egen artistkarriere har hun varmet opp for Matoma, Röyksopp og Julie Bergan, sunget på åpningen av Norway Cup, et utsolgt Rockefeller og Gullruten på TV 2. I starten av 2021 slapp Vilde singelen «Never Said Enough», og ble i den forbindelse kåret til «Månedens Urørt» av NRK P3.

Kort tid etter ble låta «Motions» «Ukas låt» på samme radiokanal og gikk rett inn på Top 200 på Spotify.

Fjerde delfinale

Disse deltar i fjerde delfinale, 5. februar

Alexandra Joner

Maria Mohn

Kim Wigaard

Sofie Fjellvang

Alexandra Joner «Hasta la vista» Tekst og melodi: Henrik Sæter og Jazara Aden Hutton Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Alexandra Joner (31) er en norsk-cubansk sanger, danser og skuespiller, oppvokst i Oslo.

Hun entret de norske TV-skjermene da hun som 16-åring deltok i dansekonkurransen «Dansefeber» på TVNorge, og har siden jobbet både med dans, musikk og sosiale medier. I 2012 ga hun ut låten «Sunrise» sammen med Madcon, som solgte til trippel platina. I 2015 var hun med i MGP for første gang, da med låten «Cinderella».

Hun har de siste årene vært å se i forskjellige TV-programmer som blant annet «Camp Kulinaris», «71 Grader Nord», og nå sist som en av profilene i TV 2-programmet «Bloggerne». I tillegg til å være artist er hun også en profil innenfor makeup og skjønnhetsbransjen.

Hun deltar i årets MGP med låten «Hasta la vista», et vink og farvel til kjedelige og kjipe gutter.

Maria Mohn «Fly» Tekst og melodi: Maria Mohn og Einar Kristiansen Five Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Maria Mohn er en 38 år gammel artist, låtskriver, entertainer og sangpedagog. Hun er utdannet fra Norges Musikkhøgskole og har fått mye positiv omtale for sin flotte stemme.

Hun har sunget i den spellemannsnominerte vokalgruppa PUST, i Det Norske Solistkor og vært frontfigur i en rekke andre sammenhenger. Hun har deltatt i Idol og sunget på blant annet Beat for Beat, Popstokk og fremførte sin egen låt «Håp» i forbindelse med 22. juli-markeringen ved Regjeringskvartalet.

I 2020 deltok hun i Melodi Grand Prix med duetten «Fool for love» sammen med Kim Wigaard. Årets bidrag, «Fly», har Maria skrevet til sine tre barn.

Kim Wigaard «La Melodia» Tekst og melodi: Kim Wigaard Johansen, Marius Hagen, Karianne Sissener Amundsen og Ronny Janssen Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Kim Wigaard (33) er en godt etablert artist i den norske musikkbransjen. Han har jobbet en årrekke både nasjonalt og internasjonalt med musikal, revy, opera og kabaret.

Han har sunget på Den Norske Opera og Ballett, Off-Broadway i New York og vært solist for et utsolgt Oslo Konserthus. I bunn har han en bred utdannelse fra Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Manhattan School of Music i New York.

Kim er stadig aktuell med ny egenskrevet musikk, og sammen med Sandra Lyng har han turnert Norge rundt med juleturneen «Julefantasi». Han deltok i Melodi Grand Prix i 2020 med duetten «Fool for Love» sammen med Maria Mohn.

Sofie Fjellvang «Made Of Glass» Tekst og Melodi: Sofie Fjellvang og Kjetil Mørland Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Sofie Fjellvang er en 21 år gammel artist og låtskriver fra Kristiansand. Hennes store gjennombrudd kom da hun sang seg helt til finalen i The Voice i 2021.

Hun har alltid hatt en drøm om å leve av musikk, og begynte i et barnekor i menigheten hennes i svært ung alder. Da hun studerte i Leesville, North Carolina i USA i 2017 vant hun en sangkonkurranse i et agentbyrå hun var en del av.

Nå er hun godt i gang med sin debut-EP med hjelp av en gammel kjenning i Melodi Grand Prix-sirkuset, og en hun har vært fan av i mange år.

Sofie samarbeider nemlig med Kjetil Mørland om en EP. Kjetil kom som kjent på en sterk 8. plass i Eurovision i 2015 sammen med Debrah Scarlett med låta «A Monster Like Me». Kjetil og Sofie har sammen skrevet låten «Made Of Glass».