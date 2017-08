Klagestorm til NRK etter at Faten får bruke hijab

TV-programmet «Faten tar valget» hvor vi følger Faten Mahdi al-Hussaini som bestemmer seg hvilket parti hun vil stemme på i stortingsvalget, har skapt debatt. Mahdi al-Hussaini bærer hijab i satsingen.

I går meldte Vårt Land at Line Konstali, informasjonsleder i den norske misjonsorganisasjonen HimalPartner, klager NRK inn for Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) for å nekte kors, men tillate hijab i aktualitetsprogrammer.

KLAGESTORM: Sekretær i Kringkastingsrådet, Erik Skarrud, sier de har mottatt over tusen klager. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Bakgrunnen er blant annet saken fra 2013 hvor programleder Siv Kristin Sællmann ikke fikk bære et smykke med kors under nyhetssending. Saken ble klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsnemnda, og NRK fikk medhold.

– Så langt har vi fått over tusen klager, det er ikke godt å si hvor det stopper, sier sekretær i Kringkastingsrådet, Erik Skarrud.

I klagene mener folk at det er en forskjellsbehandling når en programleder i nyhetene ikke fikk bruke kors under sending, mens hijab nå brukes i et aktualitetsprogram.

– De mener hijab er et religiøst plagg og at det bør likebehandles, sier Skarrud.

Saken er foreløpig den som har fått nest mest klager i Kringkastingsrådet noen gang. Den som har fått aller flest klager er Skavlan intervjuet med Sverigedemokratenes partileder Jimmie Åkesson i 2015.

Representerer seg selv

Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk, sier det er forskjell på et program hvor hovedpersonen subjektivt representerer seg selv, og en nyhetssending.

NØYTRAL NYHETSFORMIDLING: Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk, sier det er forskjell på Fatens rolle og en nyhetsprogramleders rolle. Foto: NRK

– Hun har en helt annen rolle enn det en nyhetsprogramleder har. Som nyhetsprogramledere representerer de ikke seg selv – de representerer NRKs nyhetsformidling, og den skal fremstå uavhengig og upåvirket av andre interesser.

– Faten har en helt annen rolle. Serien handler bare om hennes personlige oppfatninger og hun representerer kun seg selv som velger.

Kalbakk sier at NRK aldri har hatt noe generelt forbud mot at journalister og programledere kan ha på seg religiøse symboler.