Kjersti Horn tek over stafettpinnen som teatersjef etter Eirik Ulfsby. Han har vore sjef i 14 år og går av i 2025.

Det melder NTB.

Den nye teatersjefen vart presentert på allmøte måndag føremiddag.

Første kvinne på nesten 80 år

Kjersti Horn blir den første kvinna i stillinga som teatersjef sidan Cally Monrad sat i sjefsstolen i perioden 1942–1945.

Det stod 17 personar på søkjarlista, ti kvinner og sju menn.

Det Norske Teatret i Oslo er ein viktig sceneinstitusjon i Norden. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

– Stor ære

Kjersti Horn tek over som teatersjef i eit åremål på fem år.

– Det er ei stor ære å få lov til å jobbe saman med kunstnarane og staben på Det Norske Teatret for å gjere prosjektet som teateret er både tydelegare og sterkare. Eg ønskjer å skape rom for at enno fleire menneske kjenner seg velkommen hos oss, seier Kjersti Horn i pressemeldinga frå Det Norske Teatret.

Kjersti Horn har hatt ei lang karriere som regissør. I år vann ho Heddapris i kategorien beste regi for oppsetjinga av «Romeo og Julie» ved Den Nationale Scene i Bergen. Foto: Inger-Marit Sæby

Også styreleiaren ved teateret, Hilde Barstad er nøgd.

– Eg er stolt over at vi kan presentere Kjersti Horn som ny teatersjef. Ho er ei sterk kunstnarleg kraft som vil vere med på å utvikle dei beste tradisjonane og verdiane i Det Norske Teatret om å vere eit djervt, ope og engasjerande teater. Vi ser fram til hennar leiargjerning hos oss, seier styreleiaren.

– Ein uredd regissør

I pressemeldinga skildrar Det Norske Teatret Kjersti Horn som ein uredd regissør.

– Med eksperimentelle og risikofylte prosjekt har ho nådd ut til eit stort publikum.

Det siste året har Horn vore aktuell med, og fått mykje merksemd for maratonførestillinga om Kristin Lavransdatter med Sara Khorami i hovudrolla. For denne rolla fekk også Khorami heddapris i kategorien beste kvinnelege hovudrolle.

– Horn overtek eit hus med enorm kompetanse

Kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad meiner Det Norske Teatret har valt ein svært distinkt regissør til å leie teateret.

– Horn har gjort seg bemerka i norsk teater med oppsetjingar som eg opplever som svært fysiske, men også veldig teatrale, med avstand til det realistiske.

Kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad ønskjer den påtroppande teatersjefen lukke til. Foto: INA STRØM

Hobbelstad trur Horn også har ein krevjande jobb i møte.

– Det blir spennande å sjå korleis ho vil handtere eit stort teaterhus som nødvendigvis må ha eit svært mangfaldig repertoar. Publikum vil ha ei forventning om store musicals på hovudscena medan målfolket vil passe på at nynorskforfattarane blir varetekne. Som statsstøtta teater må teateret også by på meir eksperimentelle og uventa førestillingar for å forsvare posisjonen sin.

Hobbelstad legg til at det er ei krevjande tid for teatera i landet som ikkje heilt har funne tilbake vegen til seteradene etter pandemien. Men ho har likevel trua.

– Ho overtek eit hus med enorm kompetanse. Det er berre å ønskje lukke til!